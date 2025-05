Con Real y Medio presenta los indicadores económicos de Venezuela de este viernes 30 de mayo de 2025:

Dólar BCV: según el Banco Central de Venezuela 96,85 bolívares es lo que necesita una persona para comprar un dólar. Es decir, subió 0,33 % respecto ayer.

Peso colombiano: una persona en la Guajira, estado Zulia, necesita 42,70 pesos colombianos para comprar un bolívar, según la aplicación XE.

Salario mínimo: el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares desde el año 2022, equivalente a 1,34 dólares, de acuerdo con la tasa publicada en el portal web del Banco Central de Venezuela.

La gasolina: atención los conductores y transportistas porque la gasolina tiene un costo de 48,42 bolívares por litro.

Bitcoin: ¿qué pasa en el mundo de las criptomonedas? El Bitcoin bajó a 106.123 dólares.

Ethereum: el Ethereum, la segunda criptomoneda más popular en el mundo después del Bitcoin, disminuyó a 2.637 dólares.

Comentario Con Real y Medio

La vicepresidenta del área económica y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves 29 de mayo que los campos petroleros operados por Pdvsa junto a empresas extranjeras, se encuentran operativos y en plena producción. La afirmación es producto del vencimiento de la licencia de Chevron para operar en Venezuela el pasado martes 27.

A esta hora (…) los campos Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia, Petrojunín, Petrosucre, Petroquiriquire, Petroregional del Lago y Cardón IV, están en plena producción y los trabajadores de Pdvsa mantienen su plan de producción», afirmó durante la instalación de ExpoFedeindustria 2025 que lleva a cabo en Caracas.

Señaló que la Constitución y la Ley Antibloqueo no reconocen otra jurisdicción que no sea la de Venezuela y por tanto las licencias no son reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional.

“Tanto Pdvsa como el socio B son víctimas de medidas coercitivas unilaterales (…) A los socios B de estas empresas mixtas mantenemos y respetamos los acuerdos suscritos con ellos para la producción. Si no están, allí están nuestros trabajadores produciendo y atendiendo un plan de crecimiento que ha diseñado el presidente Nicolás Maduro”, dijo Rodríguez.

Destacó que ese plan busca mantener la producción en torno al millón de barriles diarios de crudo y a los “niveles que lo necesita la economía venezolana y nuestro pueblo”.

¿Qué pasó con Chevron?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha emitido hasta la fecha alguna otra autorización que sustituya a la licencia 41B que venció el 27 de mayo. Agencias de noticias internacionales informaron recientemente que a la petrolera estadounidense se le permitirá mantener operaciones mínimas para mantener sus activos en Venezuela. Chevron es socio de Pdvsa en cuatro campos petroleros.

La propia Chevron dijo el miércoles que cumplirá con las sanciones de EEUU hacia la industria petrolera venezolana. “La presencia de Chevron en Venezuela cumple con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluido el mercado de sanciones previsto por el gobierno de Estados Unidos”.

Chevron no puede producir, exportar ni pagar impuestos al gobierno venezolano, por lo que, de acuerdo a estimaciones de consultoras privadas como Ecoanalítica, generará una caída de 42% de sus ingresos en 2025.

La también ministra de Hidrocarburos resaltó que «hoy tenemos una coyuntura» que afecta el crecimiento económico de los últimos 16 trimestres.

“Venimos de un proceso de recuperación (…) Tenemos una turbulencia con la política arancelaria de Estados Unidos y la perspectiva de demanda de los hidrocarburos está marcada por esa coyuntura. Desde diciembre hemos visto caída de los precios del petróleo de 24,4%. Esto tendrá incidencia en la economía venezolana, pero tendremos nuevas estrategias”.

Sobre la actividad económica reiteró que en el primer trimestre hubo un crecimiento de 9,3%. No obstante, el resultado de los próximos períodos dependerá de la operatividad petrolera sin Chevron. Las estimaciones de analistas económicos y organismos multilaterales señalan que el país mostrará una caída de su PIB de entre 2% a 7%.

Según datos aportados por Rodríguez, Chevron produce actualmente 246 mil barriles diarios, la italiana Eniunos 16 mil b/d, la española Repsol un volumen de 40 mil b/d y la francesa Maurel & Prom unos 20 mil b/d.

