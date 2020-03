Comunidad en Mérida sufre por falta de agua

Habitantes de José Adelmo Gutierrez, del municipio Campo Elías, se ven afectados por el mal funcionamiento de varios servicios básicos.

La mayoría de sus pobladores aseguraron a Radio Fe y Alegría Noticias que han tenido que comprar tanques de agua ante la ausencia del vital líquido. Ellos aseguran que cada 8 días les llega el agua pero no es suficiente para que la población se mantenga abastecida.

Dayanira del Mar Montana, habitante de Jose Adelmo Gutierrez sector parte baja, aclaró que la comisión encargada del agua potable mantiene como prioridad a los liceos y ambulatorios.

“A veces nos vemos afectados porque no podemos mandar los niños al colegio ya que no hay agua. No tenemos cómo hacerles la comida y poderlos bañar. La comunidad tuvo más de 8 días sin agua”, aseguró Montana.

Elodia Lobo, también habitante de José Adelmo Gutierrez, mencionó que desde el primer momento que comenzaron las fallas con el agua potable, no tuvo otra opción que invertir en un tanque. Pese a que economiza el vital líquido en su vivienda, no le alcanza para 1 semana.

“Nos cuesta mucho para que llegue el preciado líquido. Al agua la están sectorizando con 2 horas. Por lo general, los depósitos que tenemos quedan sin agua, yo hago prioridad para que me dure un poco más”, mencionó Lobo.

Los habitantes mencionaron que el agua potable llega a 23 comunidades cada 8 días por tuberías provenientes del páramo Los Conejos, sin embargo, producto de la sequía, estos caudales mantienen sus niveles muy bajos.

Más problemas

María Magdalena Gil, otra de sus habitantes, explicó que el transporte público se encuentra escaso por la zona. A veces deben pedir cola a vehículos particulares para poder movilizarse.

“Me toca pedir cola o irme a pie porque hasta el trolebús lo quitaron por esta zona. El bus cobra 6 mil bolívares y uno se monta en una buseta, entonces no lo quieren llevar por 5 mil. Yo espero en la parada 2 horas” apuntó Gil.

Adicional a esto, la comunidad aseguró que diariamente también padecen por los cortes eléctricos de 12 y hasta 14 horas continuas causando daños irreparables a los aparatos eléctricos. Esto sin que exista respaldo para las personas afectadas de reponer los artefactos averiados.