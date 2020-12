Delsa Solórzano le aclara a Capriles que la oposición sí tiene liderazgo

La actual diputada a la AN, por la oposición, Delsa Solórzano le respondió a Henrique Capriles con un trino en su cuenta de Twitter, luego de una entrevista que el dirigente político le concediese a la cadena internacional BBC Mundo.

El ex candidato presidencial llegó a afirmar en la conversación, entre otras cosas, que la oposición venezolana “hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, alguien que sea un jefe”, en clara alusión al papel que le ha tocado jugar al diputado Juan Guaidó.

Al respecto, la parlamentaria le aclaró que en la oposición “no tenemos “jefe” pero liderazgo sí, y de sobra”.

Ratificó que dicha función de conducción sigue estando en manos del actual presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por varios países como presidente interino de Venezuela.

Solórzano completó su respuesta al cuestionar que algunos intereses personales de algunos le otorguen el derecho de destruir a los demás.

En la oposición no tenemos “jefe”, pero liderazgo si, y de sobra. Quien está a la cabeza de ese liderazgo es el Pdte @jguaido. Lástima q algunos no entiendan q el país es primero, q ninguna aspiración personal da derecho a destruir a nadie y q ninguno está por encima de Vzla. — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) December 9, 2020

La diputada también comparte la tesis de la continuidad administrativa no solo del parlamento vigente sino también de la figura de Guaidó como primer mandatario nacional encargado.