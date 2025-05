La mayoría de las personas en Delta Amacuro dependen de una nómina nacional, estatal o municipal para sobrellevar la difícil situación económica del país. Sin embargo, cada vez que sus ingresos quincenales o el bono de guerra económica se agotan, muchos recurren a las bodegas de sus comunidades para adquirir pidiendo “fiado” y resolver su “día a día”.

Oscar Prada manifestó que cuando se le acaba su quincena acude a la bodega de algún conocido en su sector para sacar fiado pollo, carne, harinas, arroz u otro producto que necesite en su casa, y pagarlo cuando liberen el bono de guerra económica.

A pesar de recibir un salario gubernamental, Prada y su pareja se ven obligados a recurrir a esta práctica para poder comer. “Ahorita estoy esperando que me paguen para pagar lo que he tomado fiado y ver cuánto me queda para hacer mis diligencias y comprar otras cosas que necesito en la casa”, expresó.

Miguel Guédez, docente del Ministerio de Educación, también opta por esta medida de quitar fiado en las bodegas de su sector, cuando se le acaba su quincena. Reveló que ha recurrido a la bodega de un amigo para obtener los alimentos y pagárselos más adelante.

“Así estamos viviendo una gran mayoría de deltanos, y es difícil organizarse con lo que vamos a cobrar cuando ya debemos más de la mitad”, afirmó Guédez.

Los altos precios de los alimentos, derivados del alza del dólar, agotan rápidamente los ingresos de los trabajadores deltanos, obligándolos a recurrir a esta alternativa para adquirir algunos productos alimentarios.

