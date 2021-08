Denuncian invasión de finca El Rosario en la Sierra de Perijá

Fuentes de El Tukuko en la Sierra de Perijá informaron a Radio Fe y Alegría Noticias que en horas de la mañana de este domingo 15 de agosto un grupo de personas armadas invadieron la hacienda El Rosario.

Soraya Sánchez, propietaria del fundo, denunció este domingo que recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Cesáreo Panapera y le comunicó que un grupo de 35 supuestos yukpas armados estaban ocupando su propiedad y querían “llegar a un acuerdo” para no invadirla.

La productora aseguró que respondió que para conversar debían primero salirse de la finca, ofrecimiento que no fue bien recibido por el interlocutor que recalcó que no se saldría de la unidad de producción. La denuncia fue recibida en el destacamento 114 de la Guardia Nacional Bolivariana.

Se conoció que la hacienda de 340 hectáreas cuenta con 160 vientres de raza bufalina que ahora están a merced del grupo invasor.

Caciques de la cuenca El Tukuko señalaron que han notificado la invasión de la hacienda a autoridades militares de la zona, de la Zodi Zulia y al Ministerio Indígena.

“Desde hace unos meses pedimos a las instituciones del gobierno nacional detenerlos, pero el gobierno no ha actuado, sabíamos que esto se venía venir, la excusa de ellos es que como no sacaron a los de Yaza de la finca La Barranquilla, ellos tampoco saldrán de El Rosario”, dijo un cacique de la zona de El Tukuko, quien prefirió no identificarse.

El cacique indicó que es urgente que el gobierno nacional actúe. «Qué debe pasar para que se convenzan, que a ese grupo no les hace las sanciones de aquí, esperamos que las autoridades una vez por todo puedan hacer algo, es lamentable que una hacienda productiva la invadan estos delincuentes, ese grupo comete sus fechorías sin castigo alguno y en la zona no los aguantamos”, puntualizó el indígena.

Ante la ola de violencia e inseguridad en la Sierra de Perijá, para este lunes 16 de agosto se realizará una reunión en la sede de la Asociación de Ganaderos de Machiques para exigir a las autoridades castigar a los responsables de los reiterados robos, incursiones armadas, matanza ilegal de reses, violaciones y asesinatos que se han cometido, sin que hasta el momento los culpables de estos delitos, plenamente identificados y señalados de ser los autores de estos actos, que hayan sido detenidos o enjuiciados.

Los hechos de inseguridad en las fincas se han arreciado en las últimas semanas. Este domingo el productor agropecuario Gonzalo Sulbarán denunció que un grupo fuertemente armado le robó 106 reses de su unidad de producción el viernes 13 de agosto en las noche.