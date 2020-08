Detenciones en tiempos de Coronavirus

Los casos de Coronavirus siguen en ascenso: este sábado se contabilizaron, según cifras oficiales, casi 45 mil desde que empezó la pandemia.

Y lo que también ha aumentado durante este trágico periodo son las detenciones arbitrarias. De acuerdo con Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad en Venezuela han usado las medidas para evitar la propagación del Coronavirus, como una excusa para reprimir voces disidentes.

0,8%

El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informó que en el mes de julio el poder adquisitivo real del salario mínimo es del 0,8% de la canasta alimentaria para un grupo familiar.

De acuerdo al centro de documentación y análisis, para julio la canasta alimentaria se situó en 47 millones 519 mil 252 bolívares.

Hacia la nueva normalidad aérea

Este viernes el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía anunció que brindarán mayor protección a los pasajeros, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, “preparándose para la normalidad vigilada en el sector aéreo”.

“Se ve más fresco”

El mercado “Las Pulgas” de Maracaibo, el más grande del país, reactivó su economía formal sin desorden ni buhoneros, luego de permanecer cerrado por tres meses por convertirse en el principal foco de contagio por Coronavirus en el Zulia.

“Yo no vengo desde que hubo la pandemia, pero ahora se ve más fresco no se ve el poco de sucio. Uno puede caminar y no choca con las otras personas, ahora se ve mejor”.

¿Se puede sacar algo positivo de la pandemia?

Gilberto Aldana, jefe de Psicología del Hospital José María Vargas de Caracas, cree que el venezolano se ha vuelto más altruista por el brote infeccioso del virus.

“El ciudadano ayuda, comparte alimentos. Si está en el supermercado llama a su familiar enfermo para llevarle la comida, así no se expone a ser infectado por el Coronavirus”, dijo.

Este es el resumen del contenido informativo de Radio Fe y Alegría Noticias del 24 al 30 de agosto