Docentes de Barquisimeto se unen a la protesta nacional por las reivindicaciones salariales

Docentes de Barquisimeto se unieron a la protesta nacional de los educadores, universitarios y demás trabajadores públicos en exigencia del pago completo del bono vacacional y la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

La protesta inició en la plaza Los Ilustres, en el centro de la ciudad, este jueves 11 de agosto a las 8:00 de la mañana. Luego marcharon por la avenida Vargas hasta concentrase frente a la Zona Educativa con pancartas y consignas que reflejaban sus requerimientos y que sus derechos no sigan siendo vulnerados.

La profesora Carmen Huérfano, del liceo San Francisco Javier, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias que “nosotros los docentes consideramos que la situación con el pago del bono vacacional fue una estafa del gobierno. El fiscal no se ha pronunciado y este bono a mí me alcanzó solo para pagar parte de mi tratamiento que anteriormente estaba cubierto con lo que era el HCM”.

Por su parte, la educadora Norkis Álvarez, quien trabaja en el liceo Salina de Azuaje en Barquisimeto, dio a conocer su testimonio. “Soy docente de aula de 54 horas desde el 2001 y lo que cobré fue 300 bolívares. Ese bono vacacional solo me funcionó para cubrir gastos alimenticios. Yo no tomo medicinas porque no sufro de problemas de la salud pero me dio una gripe y gaste 30 dólares”, apuntó.

Ni para salir a la esquina les alcanza

Además, Álvarez dijo que “yo esperaba con lo que se me iba a pagar del bono poder arreglar mi lavadora porque no tengo. También esperaba hacer unos arreglitos dentro de mi casa y no los puede hacer; ni (siquiera) salir a Carora a visitar a mi familia, ni tenemos para cubrir nuestros gastos de recreación”.

Álvarez y otros profesores dieron a conocer la situación de uno de sus compañeros que también está siendo afectado por lo poco que se le pago de vacaciones.

Indicaron que en el caso el profesor Omar Garrido, quien tiene 35 años de servicio, tampoco alcanzó para que cubriera sus gastos médicos. Tiene un tumor y no ha podido costear todo “porque con lo que gana como docente no le alcanza para nada”.

Carmen Huérfano agregó que hacen un llamado a todos los trabajadores públicos de todos los sectores en el estado Lara para que se unan a su lucha por las reivindicaciones salariales.

Finalmente, los docentes del estado alegan que de no obtener respuestas ni soluciones con respecto al pago completo del bono vacacional no se reincorporarán a las clases en septiembre.