Stephany: instructivo de la Onapre viola las convenciones colectivas

La secretaria de Actas e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), Keta Stephany, ratificó que es ilegal e inconstitucional el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) porque violenta las convenciones colectivas y los derechos laborales.

Este jueves 11 de agosto, Stephany explicó en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias lo que impulsa a los trabajadores universitarios a pronunciarse en rechazo de la nueva tabla salarial de los profesores universitarios y el pago incompleto del bono vacacional.

Stephany aclaró que el instructivo Onapre es un mecanismo que el Gobierno está utilizando para violentar todas las convenciones colectivas y los derechos progresivos de los trabajadores del sector públicos.

Según la ONG Aula Abierta, este instructivo fue impuesto por la Onapre y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Con él se eliminan las interescalas salariales, además, se disminuyen las primas y los bonos salariales.

“Es un documento que se le envía a las instituciones sobre cómo se les pagará a los trabajadores. Las cargas salariales las aplanaron de manera que el cargo más alto, pues (ahora) gana mucho menos a que si se hubiera mantenido la carga como antes”, indicó la secretaria de la FAPUV.

“Hay otro componente del salario que son las primas salariales, como la prima doctoral, de maestría, la prima de antigüedad. Ellos le cambiaron la fórmula; de manera que, se reduce los salarios un 50%”, explicó.

Aseguró que este instructivo afecta mucho la tabla salarial de los obreros universitarios. “Esto viola los decretos unilaterales y la Constitución”, dijo.

Denuncia violación al derecho sindical

“Se están violando el derecho a la liberad sindical porque no se reconoce al sector”, dijo Stephany sobre la firma de Acta de Homologación de la IV Convención Colectiva del Sector Universitario, la cual desconoce porque se firmó sin la participación de la FAPUV, gremio que recoge más de 45 mil trabajadores universitarios.

El acta fue homologada por la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), una federación que calificó de “paragubernamental” porque fue creada en el Ministerio del Trabajo para apoyar al Gobierno nacional.

“Ellos lo discuten con la federación que es paragubernamental y no representa a los trabajadores”, apuntó.

No hay vacaciones sin el bono

La secretaria de la FAPUV explicó que los trabajadores universitarios están protestando por varias razones: por la eliminación del instructivo de la Onapre y por el pago completo de las vacaciones.

Sobre éste último dijo que el bono debe ser pagado como establece la ley. De lo contrario, “es ilegal porque el salario es de exigibilidad inmediata”.

“El salario se tiene que pagar cuando se debe pagar. El bono por ley se tiene que cancelar antes del inicio de las vacaciones. Es decir, sin pago del bono vacacional no hay disfrute. Por eso es que FAPUV ha dicho que nosotros no estamos aún de vacaciones porque no nos han pagado el bono vacacional”, afirmó.

Según anunció la Onapre a las universidades, el bono vacacional se pagará a razón de 10 días por mes entre agosto, septiembre y octubre; y los 75 días restantes serán pagados entre enero y julio de 2023.

De no cancelarse el bono vacacional como corresponde, significaría que las vacaciones comienzan a correr después del pago, según Stephany.

“Se cuentan a partir del pago del bono vacacional y como no ha ocurrido, pues no se sabe cuándo comenzarán las clases. Tienen que pagar el bono primero”, manifestó-

“Eso es una forma de quitarte el bono porque en 2023 eso no va a valer nada”, dijo con certeza de que la moneda nacional perderá para el próximo año su valor actual frente al dólar.