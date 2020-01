Patricia Dalberto tiene a su hijo en el hospital infantil J.M. de los Ríos a la espera de una quimioterapia que no se ha podido realizar porque el servicio está suspendido por falta de insumos. Ella implora a los entes competentes que solventen esta dramática situación, porque el cáncer no espera.

“Le pedimos a los entes gubernamentales que se dediquen a resolver la problemática para que todo esto funcione bien y ellos puedan recibir su quimioterapia, porque el cáncer no espera”, expresó.

Con lágrimas en los ojos Zulema González, la madre de otro pequeño recluido en el J.M. de los Ríos, afirmó: “No es justo que yo me tenga que parar todas las noches a ver si sufrió o no un ACV. No es justo que el gobierno se esté burlando de la salud de nuestros hijos”.

Y ciertamente no lo es. No es nada justo.

Comer gatos para saciar el hambre

La crisis en las cárceles venezolanas ha sido documentada durante años… y cada vez se pone peor.

Según Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana para la Libertad, hay presos que están comiendo gatos frente a la crisis de alimentación que padecen.

“Ayer nos llegó una denuncia de presos en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, comiendo gatos porque no les dan comida. Matan a los gatos que hay por ahí, los cocinan y se los comen porque no tienen comida”.

La policía sigue matando en Zulia

En el Zulia 650 personas fueron asesinadas en 2019 en hechos violentos donde participaron funcionarios de seguridad del Estado.

La cifra la publicó Codhez, quien documentó el informe con los informes de la prensa local, por lo que la cifra podría ser superior.

Tragedia en Cagua

Un incendio en los cañaverales en el sector Los Ranchos, detrás del Cementerio Viejo, en Cagua, estado Aragua, dejó al menos 11 fallecidos. Entre ellos, 9 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad.

“Puedo confesar con un inmenso dolor en mi alma, que en mis 30 años como reportera, jamás me había tocado reseñar semejante tragedia”, escribió la periodista Gregoria Díaz en su Twitter.

