El mensaje es para los sencillos y humildes de corazón

El pasado 15 de agosto de 2023, a propósito de la festividad religiosa relacionada con Nuestra Señora Virgen de La Consolación de Táriba, (en atención a la celebración del día de la protectora y consoladora del Táchira-una de las más antiguas advocaciones), y por supuesto a la celebración de la Asunción de la Santísima Virgen María (en conmemoración al momento en que el cuerpo y el alma de la Virgen fueron al cielo), sostuvimos una conversación muy amena en el programa producido en el Canal 21 (San Cristóbal, Venezuela) con el Lcdo. Arturo Álvarez Leal, decano de la comunicación social, con destacada trayectoria profesional y mejor dimensión humana (para él nuestro respeto, consideración y afecto, deseándole además muchos años de salud y armonía con Dios, la Virgen y el prójimo).

Acerca de ella, se comparte en la primera parte de este expositivo algunas consideraciones que emergieron de dicha entrevista:

“Con Arturo” (programa televisivo con el Lcdo. Arturo Álvarez Leal):

El pensamiento tradicional establece que toda persona persigue su afán de lucro, sin embargo en esa ansia o carrera desenfrenada por acumular riqueza se corre el riesgo de llevarse por delante a cualquiera. Ese es el pensamiento económico materialista, el que ha prevalecido a lo largo del tiempo (considerado por algunos como algo innato).

No obstante, el planteamiento económico desde una visión espiritual se sustenta en algo muy elemental, que por gracia divina se observa en gran cantidad de personas exitosas en todos los planos, esto es en empresarios, intelectuales, comunicacionales, etc., que han basado su proyecto de vida (que por supuesto persigue el bienestar material; natural que así lo sea) en el referido componente espiritual-religioso.

Encontrando entonces infinidad de personas enteramente espirituales y religiosas, que tienen como soporte la familia, sus valores, y sobre esa plataforma han levantado su bienestar material: característica observada en gran cantidad de seres humanos…

Por otra parte, el poder cuando es mal concebido, cuando es mal aplicado (lo vemos en la actualidad), comienzan los desórdenes, la anarquía, los abusos, etc., lo que trae como consecuencia una padecimiento creciente y continuado de su propia población.

Una de las razones fundamentales por las cuales vino Jesucristo hace 2000 años fue precisamente a combatir a través de sus enseñanzas y modelo de vida, el abuso de poder y las nefastas situaciones pecaminosas.

Asimismo, toda aquella persona que es humilde y sencilla de corazón, en lo más íntimo de su ser, entiende y asimila el mensaje de Dios (lo capta), razón o cualidad, ésta que la Virgen María prioriza en sus múltiples apariciones o “Geografía Mariana”.

En efecto, se ha aparecido a aquellas personas humildes y sencillas de corazón para que reciban su mensaje y lo divulguen, no obstante de las incredulidades, ataques y persecuciones por las cuales se han visto expuestas.

Y todo debido a que se han prestado para permitir, proyectar o divulgar el mensaje mariano a todo prójimo que quiera realmente crecer en lo espiritual religioso.

Ciertamente, este es un factor clave, es decir, la sencillez y la humildad de corazón, que representa sin temor a equivocaciones, a aseverar que más del 90 % de las personas que se dirigen o se dirigieron a la Basílica de Táriba debido a la festividad de la Virgen de La Consolación o al Santo Cristo de La Grita, son humildes y sencillos de corazón.

La Virgen de La Consolación forma parte de ese conjunto de apariciones, de lo que hemos llamado “Geografía o Geometría Mariana”, que representa todo ese conjunto de apariciones donde la Virgen ha aparecido en diferentes partes del mundo.

En Tariba, en Venezuela, son bienvenidos que vengan esa gran cantidad de peregrinos, que de todas partes, de Venezuela, del exterior y por supuesto del estado Táchira están dirigiéndose en este momento (15-08-2023) a la Basílica de la Virgen de La Consolación de Táriba.

Pero no perdamos la perspectiva, no desviemos la misión, que esta devoción debe ser absolutamente todos los días del año, todos los días de nuestra vida, porque precisamente es ello lo que nos está pidiendo nuestra Santa Madre, Virgen de La Consolación, desde el momento mismo que se genera el milagro en el 15 de agosto de 1600, es decir, que no la dejemos abandonada porque ella representa la luz, ella representa la ruta o camino verdadero hacia Nuestro Santo Padre, a Nuestro Santo Cristo, a Dios Todopoderoso.

Por todo lo anterior sea oportuno aprovechar esta oportunidad para pedirle a la clase política del país, que para el caso venezolano, el 80% somos católicos, que tenemos una gran fe, una devoción en la Virgen María, en la Virgen Consolación, en nuestra patrona la Virgen de Coromoto, en el Santo Cristo de La Grita, en Dios Todopoderoso, por lo cual es menester que se dediquen sinceramente (sin la demagogia que prevalece en algunos) a interpretar lo que representa este proceder poblacional, para así seguir el verdadero camino de bienestar material pero sustentando ante todo en Dios y la Virgen.

Inciso

En el programa “Salve María Auxiliadora, economía de la salvación y la felicidad verdadera” de este domingo 19-08-2023, se completa y complementa la entrevista con otros comentarios, y adicionalmente se introducirá lo que significó el magno evento religioso, espiritual y mariano relacionado con la “Serenata en honor a Nuestra Señora de La Consolación de Táriba” (14-08-2023), quedando la segunda parte pautada para el venidero miércoles 23-08-2023, donde intervendrán algunos actores y fieles devotos que hicieron posible este homenaje a la Santísima Virgen María Auxiliadora y Consoladora. Dicho programa se podrá apreciar por el Canal 21 (San Cristóbal, Táchira-Venezuela) a través de https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBq7gAltSL0MftKU1mdUce_d4oLKyo2k o Canal 21 (9:00 a.m. y 8:00 p.m.) https://canal21tachira.com/

Atmósfera espiritual

La muerte no es la meta definitiva del ser humano, nuestra vida no termina en un cajón, en un cenizario u osamenta, en un cementerio. No, la muerte es tránsito hacia la vida verdadera, hacia la eternidad.

De alguna manera, la Asunción de la Virgen María, nos abre la esperanza a un futuro lleno de alegría y a reconocer el triunfo sobre el pecado, el mal y la muerte. La Asunción de María nos muestra, que nos espera la gloria con Dios, la verdadera casa, la comunión de amor y paz con Dios, y nos enseña, que solo en el Señor encontraremos la plena vida.

Igualmente, la Asunción de María y la Ascensión del Señor es siempre un camino de crecimiento de su vida, de superación. Ascender, elevación, nos habla a nosotros en la vida de una permanente dinámica de crecimiento espiritual, de saber que cada día que pasa en nuestra existencia, más que acercarnos a la muerte, nos acercamos a la verdadera vida, a la vida eterna con Dios.

Este ascenso espiritual se da como María, por la meditación de la palabra de Dios que Ella guardaba en su corazón, por la obediencia a la voluntad divina cuando Ella se presenta como la esclava del Señor, por la confianza inquebrantable en Dios, cuando Ella reconoce que el poderoso ha hecho obras grandes en Ella, y por la esperanza cierta que siempre tuvo María, más allá de la muerte de su propio Hijo Jesús.

La Ascensión es una dinámica en la vida de elevación, Ascensión en Jesús, Asunción en María, siempre superación de la propia vida, no estancamiento personal.

De este dogma magnifico de la Asunción de María nos queda como enseñanza es que Ella desde el cielo es misionera, como los apóstoles enviados en misión a todos los pueblos. María con sus sucesivos mensajes al mundo, con su menaje de oración, penitencia y conversión, nos invita a perseverar en el amor y la fidelidad a Dios, María es la gran intercesora que tenemos ante Jesucristo, Ella busca de alguna manera que sean cada vez más los que se salven, y por el contario cada vez sean menos los que viven a espaldas de Dios. Esto es hermoso y pidámosle a nuestra Madre que interceda siempre por nuestra vida.

¡Salve María Auxiliadora y Consoladora!

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 a 2023. Pedro Morales.

Pedro Morales es profesor universitario. Postulante a rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) | @tipsaldia

