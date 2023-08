Inquebrantable devoción al Santo Cristo y a su santa madre

«Para estar bien con el ‘Jefe‘ hay que estar bien con la ‘mamá del Jefe‘. En torno a esta frase lapidaria en el orden espiritual y de ejemplar vida mariana por parte de don Daniel Aguilar (La Grita, 03-08-2023), sea propicio como oración de entrada a este texto expositivo, una declamación dedicada a salve María Auxiliadora a propósito de la serenata pautada para el venidero 14 de agosto en honor a la santa madre del Santo Cristo en su advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba, y cuyo contenido se hace posible apreciar a través de este link.

Enriquecedora en lo espiritual, la visita a la Tierra de Gracia que bendice el Santo Cristo de La Grita y la santísima Virgen María, que bajo la luz y dirección del Espíritu Santo, fue permitido abordar locuaz, cordial y fluidamente una conversación genuina con las personas adecuadas y las palabras indicadas, acerca de la labor misionera y apostólica que realiza la Fundación Posaderos del Peregrino, plenamente en sintonía con las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo y su santa madre, la Santísima Virgen María.

Muy sinceramente múltiples bendiciones y gracias por facilitar tal encuentro y vivencia que será compartida a la audiencia del programa televisivo Salve María Auxiliadora, economía de la salvación y la felicidad verdadera, precisamente a partir del domingo 6 de agosto de 2023, día del Santo Cristo de La Grita.

Esta producción audiovisual, titulada Salve María Auxiliadora – Fundación Posaderos del Peregrino, será transmitida por el Canal 21 de la ciudad de San Cristóbal (Táchira, Venezuela), en el horario de 9:00 de la mañana y 8:00 de la noche. Al igual que divulgado por internet y las redes sociales: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBq7gAltSL0v9IUkvvY6i4FJ24lQLe0n o http://www.canal21tachira.com/tv/.

Villa del Espíritu Santo

La ruta de la Trasandina, troncal 7, vía San Cristóbal-El Cobre-La Grita en el estado Táchira, seguida a través de la vía Bailadores-Tovar-Santa Cruz de Mora, en el territorio emeritense, comparte en lo retrospectivo un conjunto de elementos comunes en lo geográfico, político-administrativo e imaginario social. Esto debido a que desde la misma época de la colonia, integraron la Provincia (gobernación / Capitanía General) del Espíritu Santo de Mérida y La Grita.

Sin embargo, aunque este territorio, desde el punto de vista legal-formal, presenta en la actualidad una dicotomía en lo jurisdiccional-competencia desde la perspectiva histórica y pragmática. Su realidad social ha mostrado a través del tiempo-espacio una evidente unidad sinérgica entre naturaleza, sociedad y cultura. Atendamos por ejemplo lo siguiente:

Su condición innata de ser esta una región tradicionalmente agrícola, con extraordinarias ventajas comparativas-competitivas, significativos niveles de productividad de los factores económicos invertidos, potenciador del PIB y de calidad ambiental, etc. Los inconmensurables valores de uso de los recursos naturales y servicios ambientales que posee y genera esta reserva natural (favoreciendo las actividades de tipo turística, investigativa e educativa, entre otras). Enorme tesoro intangible en lo moral, ético, religioso y espiritual, como signo representativo, inequívoco e inteligible de su digna y noble población, dada en esencia por la inquebrantable devoción al Santo Cristo y su santa madre, la Santísima Virgen María.

*-Respecto a esta Tierra de Gracia, bendecida por Dios, es oportuno reseñar que en el plano de una “actitud contemplativa y de observación participante” se logra inducir un proceso de remembranza que activa en lo más recóndito del subconsciente, algunas imágenes que sintetizan el estado de revalorización de la dimensión humana, emotiva y espiritual y definitivamente existencial, fruto de entregarse e integrarse con alma, cuerpo y espíritu a la conmemoración y festividad católica del Santo Cristo de La Grita y la santísima Virgen María (porque como asevera don Aguilar con genuina sabiduría espiritual y mariana: “para estar bien con el ‘Jefe’ hay que estar bien con la ‘Mamá del Jefe’). Así que valga citar:

1) La concepción originaria que recibe la tierra y agricultura en la Sagrada Biblia (Gn 2,4-25). “Yahvé tomó, pues, al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara”.

2) La exaltación de la ‘madre tierra’ y del ser humano que convive con ella, expresada en la obra de Don Andrés Bello ‘Silva a la agricultura de la zona tórrida‘ (1.826).

3) La descripción de la actividad agrícola narrada en ‘Las Geórgicas’ (29 A.C.) del poeta romano Virgilio.

4) La teoría fisiocrática (siglo XVIII), al establecer en sus postulados, que el “gobierno de la naturaleza” y la dinámica agropecuaria son las bases que sustentan la riqueza de los países; y, la urgente necesidad de “sembrar el petróleo”, partiendo del progreso agroindustrial (Arturo Uslar Pietri, 1936).

Finalmente, y tomando como referencia la teoría de la ‘Consumición Turística’ (Krapf, 1953) ‘The American likes to look at nature and has never insisted that it be chuttered up with castles‘ (‘Al americano le gusta observar la naturaleza y jamás cree que pueda ser mejorada con castillos’), la cual también se constata para el caso venezolano, en todo el trayecto que conduce a la Villa del Espíritu Santo de La Grita o la ‘Atenas’ del Táchira, la postura de conocimiento en la mayoría de los casos puede se orienta en “mirar-admirar-disfrutar”, y por tanto, “hacer manifiesta la naturaleza de esta realidad”: sintetizada en la sublime y mística expresión bíblica ‘Alfa y Omega’, además consagrada en la imagen del Santo Cristo que reposa en su recinto o santuario natural de la Basílica Menor del Espíritu Santo de La Grita, el cual con fervorosa devoción, millones de visitantes llegan año tras año ante su altar.

Fuente: «Perspectiva Económica y Académica Contemporánea». UNET. Años: 2018 a 2023.

Pedro Morales. Postulante a rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) | @tipsaldia

