Mary Pili Hernández cuestionó la gestión de Nicolás Maduro

Una de las exministras de Hugo Chávez y también periodista, Mary Pili Hernández, le reclamó –a través de su cuenta en X- este 27 de abril al presidente Nicolás Maduro por sus actuales políticas.

“No es posible que un gobierno chavista haya bonificado los salarios. Yo recuerdo a Chávez llorando en el Palacio de Miraflores mientras firmaba la reforma de la ley del trabajo. Él decía que una de las cosas más importantes era que el salario de los trabajadores no se devaluara”, expresó Hernández.

Resaltó que Venezuela atravesó por sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos, pero que todas las “medidas coercitivas” recayeron en los jubilados, trabajadores públicos, entre otros. “No hay derecho”, dijo.

“Me disculpa, señor presidente. Yo le tengo mucho respeto, incluso mucho aprecio personal, pero creo que ha habido muchos problemas”, resaltó.

Mary Pili Hernández siente decepción

En ese sentido, la exfuncionaria de Chávez, dijo que siente decepción de las personas que actualmente lideran el oficialismo. “A los funcionarios tú los ves en vehículos que valen un cuarto de millón de dólares, los ves en Los Roques, en la Gran Sabana, yo no digo que no se diviertan, pero frente a la necesidad del pueblo no se puede” apuntó.

“No creo que sea suficiente con que saquen a Nicolás a la calle a que hable con la gente (…) se lo digo con mucho cariño a Nicolás, no puede ser que te sentaste a hablar con la gente del interinato y no con la izquierda no madurista”, finalizó Hernández.

