«El pueblo no puede más»: relatos del 15N en Cuba

«Las caminatas han sido simbólicas, pero va a explotar en algún momento, se siente en el ambiente, el pueblo no puede más». Así lo dijo una activista para Radio Fe y Alegría Noticias al relatar lo sucedido este «15N» en Cuba.

Por seguridad los nombres de las fuentes a las que accedió Radio Fe y Alegría Noticias no serán revelados, una de las activistas consultadas solicitó el anonimato «porque están quitando el internet a quienes están reportando» y podían recibir retaliaciones futuras.

Todo empezó como un pequeño revuelo elevado por el dramaturgo de 39 años Yunior García Aguilera, quien lidera la plataforma Archipiélago. Su única intención era caminar por las calles de La Habana el domingo 14 con una rosa blanca en sus manos.

Como si expresarse fuera un delito, el gobierno de Cuba desplegó las fuerzas policiales en la isla e impidió que el dramaturgo saliera a protestar.

Miembros de cuerpos de seguridad vestidos de civiles rodearon el apartamento de García; así como otros grupos que ceracron la vivienda de opositores que apoyaban la llamada «Marcha Cívica por el Cambio».

«El gobierno ha desplegado un operativo grande para contener a un hombre que solo porta una rosa blanca, los niños no reciben toda la leche que necesitan hace mucho. Síntomas que se van acumulando: las mujeres con sus refrigeradores en medio de una de las calles más céntricas de La Habana porque no tenían comida, las mujeres trans exigiendo derechos, la marcha de la comunidad LGBTIQ+, el 11 de julio, todo eso va creando un efecto de olla de presión que no tiene válvula de escape. El gobierno puede seguir poniendo parches, pero esto va a explotar», contó la activista «Ana».

«Ana» mencionó la problemática del dinero un efectivo, dice que la moneda cubana «nadie la tiene». También señaló que el gobierno construye hoteles y tiendas en medio de un panorama de censura, donde solo se puede hablar bien.

La cara de la represión

«Nos han perseguido y sitiado a todes desde hace días, tengo un amigue refugiade en casa. Tengo una amiga desaparecida hace 72 horas, sus hijos pequeños están en casa», expresó «Ana» sobre su compañera Daniela Rojo.

La moderadora del grupo Archipiélago Daniela Rojo hace 24 horas que no se comunica con nadie de su familia ni con el grupo de moderación. Este hostigamiento es parte de las acciones de acoso policial👇🏻#15NCuba pic.twitter.com/xaLMRXfP9S — Archipiélago (@ArchipielagoCu) November 13, 2021

Daniel Rojo lleva más de 72 horas desaparecida y es la coordinadora del grupo Archipiélago. «Estuvo más de 20 días presa luego del 11 de julio. La Seguridad del Estado le ofreció salir a Rusia con sus hijos y ella se negó, luego de eso solo sabemos que la policía nos dijo que estaba retenida», indicó la activista.

Asimismo, «Ana» denunció que su compañera defensora de los derechos humanos fue detenida la noche de este lunes en su domicilio por agentes de las Policía Nacional Revolucionaria. «Esto es secuestro, Carolina lleva más de 200 días sitiada en su vivienda», afirmó.

«Carolina Barrero es una joven curadora de arte y activista por los derechos humanos. Ha estado más de 200 días con vigilancia en su domicilio por parte del gobierno», narró.

Además, contó que en horas de la tarde noche Barrero salió a marchar «por la libertad de Cuba»; posteriormente, aseguró «Ana», la policía la «secuestró» y aún no saben de su paradero.

«También salieron en el boulevard de San Rafael (…) miembros de la Iglesia Católica, no sabemos nada más. Yo caminé por cuatro horas con mi novia, vestidas de blanco las dos y nadie nos detuvo, pero sí nos ha acosado la SE», informó.

«La gente salió no mucho pero sí hubo manifestaciones», aseveró otra activista cubana para Radio Fe y Alegría Noticias.

#Cuba



Así fue detenido hoy en La Habana, Cuba, el programador @rafrsr. Rafael Santos llevaba varios días sufriendo acoso, amenazas, citaciones y cortes de internet debido a sus críticas en redes sociales al régimen cubano. pic.twitter.com/vUx2ftqxjP — Norges Rodríguez (@norges14) November 15, 2021

#16Nov #Cuba #ProtestarNoEsDelito Testimonio de María Casado Ureña quien ayer fue Liberada, tras ser detenida por protestar. 📽️pic.twitter.com/b6b1lp40dK — Nicmer Evans (@NicmerEvans) November 16, 2021