El vallenato está de luto: murió Omar Geles

Uno de los grandes cantautores de la música vallenata murió la noche de este martes 21 de mayo: Omar Geles, quien según los medios colombianos sufrió un infarto mientras jugaba pádel en Valledupar. Al intérprete lo trasladaron hacia la clínica Erasmus donde se confirmó su fallecimiento.

A Geles, de 57 años de edad, se le conoció por los grandes éxitos que grabó, pero también fundó la agrupación Los Diablitos en 1985, la cual dejó en 1991 para iniciar su camino como solista. Uno de sus grandes éxitos lo catapultó a la fama en 1993: Los caminos de la vida, sin dejar de lado a otras canciones que resultaron exitosas en voces de otros: Cuatro rosas (Jorge Celedón), Me gusta (Silvestre Dangond), Busca un confidente (Los Diablitos), No puedo vivir sin ti (Diomedes Díaz), Por querer olvidarte (Nelson Velásquez), entre otras.

Se conoció que Geles sufrió un dolor en sus brazos y pecho y, tras desplomarse en una tarima el sábado 27 de abril, lo internaron en un hospital en Miami, Estados Unidos.

Dangond le agradeció a Geles

Luego de conocerse el fallecimiento del cantautor, los fanáticos se congregaron en las afueras de la clínica y, en medio del pesar, comenzaron a cantar los temas más exitosos de Geles, cuya última aparición en público resultó ser el sábado 18 de mayo en un show de Silvestre de Dangond, quien le expresó su profundo agradecimiento.

“Él no necesita presentación. Todos saben el amor inmenso que siento por ti, por tus canciones. Media carrera mía está en tus manos, negro. Mi negro, ¡te quiero!”, le dijo Dangond a Geles sobre el escenario.

Por otro lado, las reacciones en las redes sociales convirtieron en tendencia la noticia de la muerte de Geles. Uno de las expresiones fue del locutor venezolano Tony Pastrana, conductor del único programa en Caracas dedicado al vallenato.

“Nadie en el mundo imaginó esta noticia. Hace poco me dijiste que estabas bien y que había Omar Geles para rato, que te quedaban un millón de canciones por componer. Pero con la voluntad de Dios nadie puede. Te confieso que me dio rabia leer la noticia porque siento que no hiciste el reposo luego del aviso que te dio tu corazón en Estados Unidos (…) gracias por tu amistad, por las canciones y por el inmenso aporte que desde tu pluma y creatividad brindaste al género”, expresó Pastrana a través de su cuenta en Instagram.

“No es fácil aceptar que un artista como Omar Geles, con tanto talento, con tanta alegría, con tantas historias por contar, con tanto amor para la gente se haya ido de repente. Podría contarles muchas historias de un artista verdaderamente fraterno, sin egoísmos, y querido por todos. Te voy a extrañar querido Omar descansa en paz”, escribió Carlos Vives.

Omar Geles estuvo hace dos años en Caracas

Por último, Omar Geles formó parte del cartel de artistas que se dieron cita el 29 de mayo de 2022 en el estacionamiento del Poliedro de Caracas en el espectáculo Amanecer Vallenato, pero tres días antes participó en una rueda de prensa donde aseguró que los asistentes iban a vivir muchas emociones. Luego, durante su presentación en horas de la madrugada del domingo 30, pidió a sus fanáticos que quieran y valoren mucho a sus padres, aunque existan padres que no se ocupan de sus hijos y que él supo perdonar al suyo antes de que el coronavirus se lo llevara en el año 2021.

