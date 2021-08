Empresas de alimentos no quieren viajar a Perijá por peajes ilegales

Juan Carlos Perrota, presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Machiques denunció que las empresas que despachan alimentos no quieren viajar a la sub región Perijá por la presencia de al menos 6o peajes ilegales en la Troncal 6, Maracaibo Machiques.

El comerciante precisó que esos «puntos de control» son administrados por «indígenas yukpas que cierran la vía exigiendo o pago en divisas o pago en productos, inclusive muchas veces hasta combustible».

Puso como ejemplo de esta situación irregular «lo que le pasó a un camión de embutidos la semana pasada, tuvieron que devolverse porque obviamente el chofer no les puede dejar una caja de jamón, no cuenta con las divisas para poder pasar y muchas veces no cuenta con mucho combustible».

Perrota advierte que esta anormalidad está produciendo «el encarecimiento del producto y la escasez ya que las compañías no quieren venir a Machiques a suministrarnos los productos, nos va a tocar a nosotros buscar los medios de venir a Maracaibo».

Hizo un llamado a las autoridades civiles y militares a «que se aboquen a este problema de la troncal 6 porque aparte de la inseguridad que hay tenemos este serio inconveniente».