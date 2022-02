En Brisas del Valle padecen por el agua, el gas, la luz y el CLAP (+video)

Los vecinos de Brisas del Valle y los representantes del consejo comunal denuncian la escasez de agua y gas, los apagones y la irregularidad del CLAP.

La comunidad de Brisas del Valle, en San Juan de los Morros, estado Guárico, lleva más de cuarenta años de fundada y nunca ha contado con una red de cloacas, por lo que todas las viviendas tienen pozos sépticos.

La deficiencia en los servicios públicos y deterioro de infraestructura comunitaria, como la escuela y la iglesia, dan cuenta de la mala calidad de vida que padecen los vecinos.

Luz María Hidalgo es una de las fundadoras del sector, lleva más de treinta años esperando que construyan la red de cloacas y que le llegue con regularidad el agua potable.

“No se cuenta con agua potable, no hay cloacas por aquí y el aseo pasa a veces”, relató a Radio Fe y Alegría Noticias.

Agua limpia para Brisas del Valle

En la casa de Hidalgo viven cuatro personas y solo cuentan con un tanque de mil litros que les dura una semana.

“El agua potable si viene pero lo manda muy tarde, cada diez o doce días”, contó.

Gas doméstico

En su hogar la mayoría de las veces cocinan en leña porque solo cuentan con una bombona ya que les robaron la otra que tenían.

El mayor problema es que no reciben a tiempo el servicio de gas pues tienen que esperar a comprarlo por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) quienes tardan para hacer la venta.

Por otra parte, Rafael Núñez, otro vecino de la comunidad señaló que otro de los servicios que está deficiente es la energía eléctrica, ya que ocurren apagones continuos al día.

“Ocurren hasta tres, cuatro veces al día. La cuestión es que no duran mucho, pero sí molesta porque nos quedamos sin energía”, denunció el vecino.

Bolsas de alimentación

Núñez denunció que las bolsas de alimentos que son despachados por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) llegan una sola vez al mes y muchas veces no avisan con tiempo.

Sin embargo, este padre de familia apuntó que el servicio de gas ha mejorado, pero solo pueden comprar un solo cilindro que, muchas veces, viene casi vacío.

“Compramos una sola bombona por familia. Yo tengo cuatro y he tenido que comprarlo en otro lado dolarizadas. Yo no sé lo que pasa con las bombonas, si es que no las llenan bien, porque eso no dura mucho, a duras pena llega a dos semanas”, se quejó Núñez.

Habla un representante del Consejo Comunal y la UBCH

Ana Zapata es representante del Consejo Comunal y de la UBCH en el sector y también denunció algunas de las deficiencias que tiene la comunidad.

“Lo primero que queremos aquí es la solución del techo de la escuela y de la iglesia católica Virgen del Valle que están en condiciones deplorables. Queremos esas mejoras en nuestra comunidad“, aseguró la vocera del partido.

Zapata reconoció la escasez de agua con la viven sus habitantes y los botes de agua que hacen que se pierda cuando llega el servicio.

“Con respecto al agua, viene cada quince días. Tenemos muchos botes en la comunidad, los cuales queremos que se reparen”, apuntó.

La representante vecinal también es parte de la mesa de agua del Consejo Comunal, por lo que pide solución a las problemáticas que están presentando.

“Que se aboquen a todas esas necesidades que hay aquí en nuestra comunidad”, pidió Zapata.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.