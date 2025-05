En Cumaná los trabajadores resuelven como pueden

En el marco del Día del Trabajador, Radio Fe y Alegría Noticias recopiló testimonios de trabajadores de Cumaná que, día a día, se esfuerzan por construir un futuro mejor.

‎

‎Entre las historias destacadas se encuentra la de Mariannis Silva, profesora de cultura, quien afirmó que su salario mensual es de 260 bolívares. “Como comprenderás, esto no me alcanza para cubrir el alto costo de vida actual en Venezuela. El bono de guerra es una ayuda, pero aun así afecta mi economía, ya que me obliga a priorizar la compra de artículos esenciales y dejar de lado otros para poder satisfacer mis necesidades básicas”, dijo Silva.

‎

‎Por otro lado, Aníbal Vallejo, capitán de bomberos con 30 años de servicio, expresó que “como venezolanos tratamos de solventarnos siempre”.

“Aunque trabajo como bombero, también soy soldador, tornero y operador de máquinas pesadas. Trato de compensar lo que me hace falta con mis otros trabajos”, agregó.

Alexander Vásquez, trabajador de fundasalud, expresó que el salario venezolano no alcanza para nada y que han podido sobrevivir estirando el dinero y comprando lo básico o necesario, especial por la persistente inflación.

Los ciudadanos venezolanos se han visto también obligados a buscar estrategias de emprendimiento para estirar sus ingresos. Estas incluyen la búsqueda de ofertas, la compra de productos a granel y el trueque.

En resumen, el salario actual venezolano se encuentra en una situación alarmante, enfrentando constantes críticas de los trabajadores que aseguran que no logran cubrir las necesidades básicas de la población.

‎‎

‎Con información de Michell Zaragoza y Brehissi Bello, pasantes de Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.