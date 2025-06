En Guárico exigen cambio de trasformadores que ponen en peligro una vivienda

Cansada de vivir en zozobra, una adulta mayor clama por el cambio del banco de trasformadores que está encima de su vivienda ubicada entre las calles Ricardo Montilla y Vista Linda del sector de Las Palmas en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Maritza Papanikolan y su nieto de 6 años de edad vienen sufriendo calamidades y enfermedades desde el año pasado cada vez que uno de los tres trasformadores explota encima del techo y las paredes de la casa.

“Yo llegué en el 80 aquí y no tenía esos transformadores aquí. Ese fue una vez que yo fui a Maracay y cuando vine, ya los habían colocado y los pegaron a la pared”, relató a Radio Fe y Alegría Noticias.

Manifestó que los trasformadores se han quemado ya 12 veces y cada vez que el olor del aceite quemado y el humo que botan deja la casa impregnada.

“Yo no he denunciado, esperando que cambien eso. Me han pegado seis neumonías a raíz de toda ese olor que lo tengo en mi casa. Veinte metros sube la candela cada vez que algunos de los tres trasformadores explota”, agregó.

Papanikolan aseguró que a través de las elecciones de las Consultas Populares en esta comunidad de Guárico se aprobó el proyecto para sustituir el banco de trasformadores de la calle Vista Linda, pero hasta la fecha no han realizado el cambio. “Yo no sé qué están esperando, que se me queme la casa, debe ser. A mí nadie me ha dado para comprarme un remedio, para nada, yo también tengo insuficiencia cardiaca”, dijo.

Vecinos en Guárico aprobaron el proyecto para sustituir los transformadores

La afectada denunció el mal estado de las paredes de las casas y cómo el fuego le consumió los tanques de agua. Además, la explosión de un transformador le dañó algunos electrodomésticos.

“Se me ha quemado la nevera y dos congeladores. Un hijo mío me lo ha tenido que mandar arreglar con sacrificio”, aseguró.

También hizo referencia que cuando se dañan los trasformadores, pueden pasar horas y hasta semanas sin luz: “Duramos tres y cuatro días sin luz cuando eso se explota. Hasta más de eso, una o dos semanas sin luz y uno todo el día sin comer y toda la noche sin dormir. ¿Cómo duermo con ese calor? Amanezco trasnochada con la insuficiencia cardiaca y la tensión altísima”.

Papanikolan, quien se encuentra desesperada ante la situación, comentó que a raíz de este problema su cuadro de salud se ha visto perjudicado.

“Estoy desesperada. Ya estoy cansada. A cada rato tengo que salir corriendo, tengo que estar en el solar con el niño, tengo que amanecer allá atrás sin dormir y después tengo que ir al médico con esa neumonía que se me pone con ese olor”, expresó.

Finalizó haciendo un llamado a Corporelec en Guárico para que pueda hacer la sustitución ya que compraron todo el material que pidieron y solo esperan que vayan. “Que se aboquen aquí a Ricardo Montilla a cambiar eso, porqueya está aprobado en elecciones. Ya tienen todo el hueco, las guayas y el cemento”, dijo.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.