En Guárico exigieron la liberación del dirigente de Bandera Roja

Familiares, representantes de partidos políticos y organizaciones de derechos humanos en San Juan de Los Morros, realizaron una protesta en las afueras de la Defensoría del Pueblo para exigir la liberación de Reynaldo Cortés, dirigente de Bandera Roja, detenido el 7 de julio.

Nelson Álvarez, dirigente del partido, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que su compañero fue sacado de su residencia en horas de la madrugada, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y hasta los momentos desconocen de su paradero.

“El caso ocurrió a las 2 de la mañana, del día jueves, en la calle San Juan, donde estuvo implicado la DGCIM, supuestamente no sabemos porque no tenían vestimenta, uniformados, no había justificación por la declaraciones de los vecinos y de las mismas familias, estaban vestidos de civiles portando armas, él cedió tranquilamente a la detención pero hay preocupación porque para el día de hoy todavía ni siquiera su madre ha podido visitarlo”.

Exigencia a la Defensoría del Pueblo

Álvarez exigió a la Defensoría del Pueblo que autorice la evaluación de un médico forense para que verifique el estado de salud del detenido. “Estamos exigiendo que aboque un procedimiento para que lo revise un médico forense porque Reinaldo Cortés fue detenido en toda su facultad física, mental e intelectual”.

El dirigente de Bandera Roja señaló que en el documento que se le entregó al Defensor del Pueblo, Juan Sierra, este viernes 8 de julio, se anexa una serie de peticiones.

“En ese documento se exige que cumpla la función el ciudadano defensor del estado Guárico en la protección del ciudadano Cortés en todo sus derechos y que se explique porque se le vulneraron tales derechos”.

Son varias las detenciones

Álvarez indicó que con la detención de Cortés ya suma 7 los dirigentes políticos y sindicales que han sido detenidos a nivel nacional.

“Además de Reinaldo Cortés se encuentran detenidos en Falcón, Lara, Miranda y Guárico, van 4 compañeros de Bandera Roja de diferentes organizaciones políticas que andamos en la misma actividad, recordemos que la lucha que hemos emprendido en la calle, llamando a la gente a protestar y seguimos aquí llamando a la gente a protestar, porque no podemos quedarnos callados en nuestras casas con el miedo”.

El dirigente político aseguro que tienen planteada una planificación para conseguir la liberación de Cortés.

“Estamos planificando una coordinación con Foro Penal la defensa de los compañeros a nivel nacional y ya estamos planificando actividades al frente de la fiscalía y buscando la libertad de Reinaldo Cortés y todos los presos que tenemos a nivel nacional”.