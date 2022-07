En Machiques más de 36 mil personas llevan más dos meses sin gas

Más de 36 mil habitantes de Machiques de Perijá, estado Zulia, están siendo afectados porque levan más de dos meses sin contar con el servicio de gas por tubería. Por el momento se desconocen las causas de dicha interrupción, se presume que la falla se origina en PDVSA Gas, ubicada en la ciudad de Maracaibo.

Régulo García, presidente del Instituto Autónomo de Gas Machiques, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que la problemática afecta a tres parroquias que conforman la jurisdicción perijanera, al igual que a 8 mil estudiantes, a quienes no se les pudo cocinar en los planteles en los dos últimos dos meses del año escolar.

García también destacó que las parroquias más afectadas son San José y Fray Bartolomé de las Casas, donde se encuentra más del 80% de los suscriptos al servicio, mientras que en la parroquia Libertad del municipio Machiques se encuentra el 20% restante.

Este lunes 25 de julio el concejal Alcides Bastidas denunció que ya suman 68 días sin poder contar con el servicio de gas doméstico. Relató que “son 1.632 horas sin que nos presten este servicio”.

Bastidas aseguró que “han sido demasiadas las gestiones que se han hecho ante los organismos oficiales para que se restablezca el servicio de gas”.

El concejal pidió a los medios de comunicación hacerle saber a la gobernación del Zulia y al gobierno nacional esta situación, aunque resaltó que “PDVSA Gas, la gobernación, Petroperijá, el Ministro del Petróleo, tienen información de esta situación que estamos viviendo en el municipio Machiques de Perijá desde el pasado 30 de mayo”.

Elegir entre comer o comprar una bombona

Las familias de Machiques hacen maniobras para poder cocinar sus alimentos, desde usar artefactos eléctricos, comprar leña o gastar parte del salario para adquirir un cilindro de gas.

Lilibeth Taborda, habitante del sector Altos de Canaima, indicó que “a veces tengo que gastar parte del dinero de la alimentación de mis hijos en una bombona, no puedo usar leña porque mi bebe tiene neumonía”, e hizo un llamado al gobierno nacional para que solucione el problema lo más pronto posible.

El precio de las bombonas varía entre 4, 6 y 8 dólares, o lo equivalente en pesos colombianos, ya que en esta zona fronteriza no maneja el bolívar digital.

Los vecinos denuncian que distribuidores de cilindros de gas doméstico de las llamadas juntas comunales no aceptan el bolívar, en cambio exigen divisas como única forma de pago.

Foto: Marelvis Retamoza/Radio Fe y Alegría Noticias

La leña mojada no agarra fuego

Otra dificultad que se suma son las constantes lluvias que mantienen húmeda la leña, lo que representa un problema más para la mayoría

“Los niños comen tarde porque la leña está mojada y no podemos cocinar, a veces nos agarra la noche y no hemos comido porque no hay electricidad ni leña”, afirmó Yolanda Loyo, habitante del Caserío La Pastora.

Cabe destacar que de los 15 municipios del estado Zulia que cuentan con el servicio de gas por tuberías, Machiques es la única jurisdicción que en la actualidad presenta fallas de tal magnitud

Con la intención de brindar una respuesta a la comunidad, personal del Instituto Autónomo de Gas Machiques GASMA, hace un llamado al ejecutivo nacional para que tomen las medidas pertinentes ante la grave situación.

Por Marelvis Retamoza/Radio Fe y Alegría Noticias