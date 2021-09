En Maturín siguen irregularidades con el combustible pese a las promesas

En Maturín, capital del estado Monagas, varios usuarios consideran que las promesas del gobernador Cosme Arzolay con respecto a la mejoría en el surtido de combustible no se han cumplido. A su juicio, el servicio sigue con las mismas deficiencias ya que aún tienen que pasar hasta 2 días en cola para surtir solo 30 litros de gasolina.



Pedro Rodríguez, uno de los conductores, afirmó que a día de hoy no le ha visto mejoría al despacho de combustible, pues no se surten más de 30 litros a los 200 carros que marcan en las colas.



“Los carros los marcan tarde, uno pasa aquí 2 días para echar apenas 30 litros, no sabemos cuál es la mejoría realmente”, se quejó Rodríguez.



En su opinión ya que va finalizando la semana de flexibilización debería notarse algún cambio. Sin embargo, las cosas siguen igual que en semanas anteriores.



“Vamos a suponer que es que están adaptándose, pero es algo que ya deberían tener organizado desde que se anunció que si se iba a surtir. La semana antepasada cuando Santaella entregó el cargo, toda esa semana fue un rollo, eran las 9 de la noche y la gente esperando a ver si iban a echar combustible o no”, acotó.



Por su parte, Wilfredo Ramos expresó que a su parecer el sistema está lento porque siempre existe la incertidumbre de si hay o no hay gasolina, pues en más de una ocasión ha ocurrido que habiendo llegado la gandola a la estación de servicio, aun así se suspende el servicio.



“De paso dijeron que el poliducto lo habían reactivado con 15 mil barriles para surtir combustible, pero yo que vivo por allá por la zona industrial no he visto movimiento de nada, y regularmente cuando hay combustible, o cuando había antes y de verdad funcionaba, de ahí salían gandolas cada hora”.