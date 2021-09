Monaguenses se quejan por falta de combustible

Los habitantes del estado Monagas aseguran que no todos tienen la posibilidad de echar combustible en las estaciones de servicio premium.

Las quejas de los conductores viene después de que el gobernador, Cosme Arzolay, manifestara que en la semana radical solo surtirán en cinco gasolineras de las 27 que hay en Maturín.

Geomar García, ciudadano que esperaba poder surtir en la estación Aka, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que «no quieren que nos quedemos durante la noche en la cola, pero si vienes en la mañana no hay chance. La GNB comentan que solo son 200 cupos diarios».

Esta historia se repite en cada una de las estaciones de servicio subsidiadas o dolarizadas de la entidad. En los municipios, los choferes manifestaron que pasan hasta dos meses sin que llegue el combustible.

Conductores y productores de los municipios Caripe, Acosta, Libertador y Punceres han manifestado por las fallas en la distribución de combustible, ya que no pueden trabajar o hacer sus diligencias médicas.

María Méndez, productora del municipio Libertador, manifestó su inconformidad con las medidas tomadas por los gobiernos nacional y regional en cuanto a la distribución de gasolina.

«Son demasiado incómodas las medidas tomadas porque mucha gente no tiene para sacar las cosechas de estos sectores; además mandan la gasolina cuando a ellos les da la gana y que el pueblo que pase penurias», expresó Méndez.

Juan Gutiérrez, usuario de la estación El Lechón en Maturín, dijo que «tengo que surtir combustible el jueves y estoy aquí desde el viernes. Si no hago así no tendré gasolina para trabajar, ni para llevar a mi mamá al médico. Es demasiado difícil porque los militares muchas veces no respetan la cola, ni a las personas que estamos aquí. Es inhumano lo que hacen con el monaguense».

Según las autoridades civiles y militares, están realizando un plan de abastecimiento en diversos municipios para que productores puedan sacar sus cosechas al mercado municipal de Maturín.

Los usuarios encuestados manifestaron que esperan se pueda solucionar el tema en un corto plazo.

José Ignacio Piñango | Radio Fe y Alegría Noticias