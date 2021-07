En Monagas registran el cierre del 30% de empresas y negocios

Calzado, ropa y enseres no son prioridad para los ciudadanos en Monagas, por lo que la mayoría de los comerciantes de este ramo reporta no poder hacer frente a compromisos de pago a empleados, alquileres y pago de tributos.



Maglorys Alcalá, representante de medios de Fedecámaras, capítulo Monagas, lamenta el cierre de pequeñas y medianas empresas en medio de la pandemia por la COVID-19 y la inflación galopante.



“Durante los primeros seis meses del año se reporta el cierre de 30% de negocios y al no ser sectores de alimentos no pueden cubrir pasivos. Vemos con mucha preocupación en sectores como calzados y ropa con ventas muy limitadas”



Alcalá apunta a que esta situación se ha prolongado al bajar el poder adquisitivo y que los ciudadanos deban priorizar los alimentos.



“El venezolano de a pie trata de mantener el tema de la alimentación; sin embargo, estas empresas igual tienen que cumplir con sus compromisos laborales y de pago de impuestos”.



En cuanto al tema de los tributos refiere que muchos negocios y comercios no están en capacidad de poder cumplir con los mismos a la municipalidad.



“El 80% de las empresas hoy son afectadas por el tema de los impuestos municipales, es un porcentaje bien elevado de empresas que aún no han pagado los impuestos porque son extremadamente caros, se aplican procedimientos fuera del código orgánico tributario y que se traducen en miles de dólares”



Esta sería, según explica la vocera de Fedecámaras Monagas, una de las razones por la que hoy estas estas empresas se mantienen de bajo perfil.



“Esperando que exista un cambio en los próximos meses y poder ponerse al día. Nosotros hemos estado surfeando un problema económico, reinventado cualquier cantidad de cosas para no cerrar de forma definitiva”.



Otro tema que señala ha influido en el reporte de cierres que alcanza el 30% este primer semestre es el de la inflación en dólares. “Hay una variación del dólar ya que no se mantiene el precio en dólares, hoy en 30 mañana en 35, cuando vas son $40; es una situación que nos está golpeando duramente, es el único país donde la moneda extranjera se devalúa”.



Por ultimo preciso que el esquema 7+7 ha golpeado duramente a todo el sector empresarial; solo hay flexibilizaciones para los que se dedican a la venta de alimentos y artículos de primera necesidad.