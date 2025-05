La escuela bolivariana Dr. Julio de Armas de Guasdualito, en el estado Apure, tiene más de diez años con problemas de filtración de agua en la placa del techo de la primera planta debido a que no se han hechos los trabajos impermeabilización. Esto representa un peligro para los niños que estudian en la institución, además del personal docente y obrero.

Así lo informó, Yonny Garrido, docente de la institución educativa, quien también señaló que cuando llueve hay más agua dentro de los salones que afuera.

Indicó que en varias oportunidades, directivos de la escuela en Guasdualito han realizado proyectos para el mejoramiento de la infraestructura y los presentan a los entes con competencia con el objetivo de recibir el apoyo, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta positiva.

Garrido afirmó que en la Consulta Popular que llevó a cabo el Gobierno nacional, aprobaron en segundo lugar este proyecto, pero aún no comienzan con los trabajos y esto les preocupa por que cuando llueve, se filtra el agua en los salones. Cada año que pasa se deteriora más ya que se puede observar que caen partículas de la placa en los pupitres.

“Las necesidades que tiene nuestra institución son muchas, pero la principal es el proyecto que quedó de segundo lugar para la impermeabilización de la planta física de la institución. Hay salones arriba que se llueven más adentro que afuera y lamentándolo mucho, es un riesgo. Nosotros necesitamos que hagan el trabajo”, expresó el docente.

“Si esto ya está aprobado, está el dinero, ¿por qué no comienzan los trabajos? La empresa a la que le corresponde o el Ministerio de Educación, queremos que nos arreglen la planta física de la institución. Es una filtración fuerte, ya caen partículas de pintura y de concreto en los pupitres, entonces no queremos un riesgo. Después no digan que la gerente de dirección no han hecho nada porque sí se ha hecho, está cansada y nosotros también. Ahí están los proyectos, las propuestas. Ya esto tiene más de diez años en espera”, lamentó.



El docente señaló que son muchas las necesidades que tiene esta institución educativa de Guasdualito, pues la cancha deportiva aún no se ha culminado.



Entre el mismo personal, padres y representantes de la escuela, han ido solucionado parte de los problemas que representaban algunos árboles por su altura.

