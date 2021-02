En Táchira algunos dudan de la eficacia de la vacuna rusa

“Realmente no porque aún no sé qué tan efectiva sea y cómo pueda reaccionar uno a esa vacuna”, fue el testimonio de una joven tachirense cuando se le consultó si confía o no en l vacuna rusa Sputnik V, que comenzó a aplicarse este jueves 18 en el país.

Agregó que “no me siento 100 por ciento confiada de que esa vacuna a ser efectiva o de que va a generar lo que se espera que genere”.

Otro ciudadano abordado por Radio Fe y Alegría Noticias expresó que existe falta de información sobre los efectos que pudieran surgir al ser aplicada en las personas “y uno no sabe cómo prepararse, tendría que pensarlo, no lo haría de buenas a primera”.

Otros consultados también opinaron que les gustaría primero observar cómo les ha ido a otras personas que sí se han vacunado y luego tomar una decisión.

“Hay que ver qué efectos secundarios puede tener esa vacuna en la salud y en el cuerpo de la gente”.

Este jueves 18 de febrero comenzó una primera jornada de vacunación nacional anunciada por el presidente de la república con las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa en los estados La Guaira, Miranda y Distrito Capital.

Por Jorge Labrador/Radio Fe y Alegría Noticias