Esposa de Leoner Azuaje solicitó reguardo a la vida de sus hijas

Mediante un video publicado en Twitter este viernes 21 de abril, Claudia Pimentel, esposa de Leoner Azuaje, solicitó resguardo a la vida de sus hijas, de su suegra, cuñada y también a la suya.

“A mi esposo se lo llevaron a declarar el viernes (14 de abril) en la noche. No sé nada de él, no nos dejan llegar a él, no nos dicen qué está sucediendo”, enfatizó.

“Necesito saber qué pasó, exijo la protección de la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela y exijo la protección del gobierno peruano porque soy peruana sin doble nacionalidad, mis hijas también lo son y exijo además la protección de la embajada española para mi cuñada y para mi suegra, ellas también tienen que estar protegidas porque no sabemos qué está pasando”, dijo Pimentel.

Agregó que en redes sociales hay un movimiento que les asusta “tuve que venir a protegerme”.

“No entendemos nada. Nos dijeron que mi esposo se suicidó ¿sí? Nos dijeron que mi esposo se suicidó, pero en las redes sociales no todo el mundo lo cree. Yo no sé qué está pasando. Todo quien me conoce sabe quién soy y necesito respaldo de todo el mundo porque nada me puede suceder”, declaró en el audiovisual.

La muerte de Leoner Azuaje

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó a través de un tuit publicado en la tarde del 20 de abril que Leoner Azuaje se suicidó en su lugar de reclusión.

“He comisionado a los fiscales 50 y 67 nacionales para investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión”, escribió Saab.

En un video quedó registrado la última vez que se le vio con vida a Azuaje, fue en la madrugada del 19 de abril cuando fue llevado a los tribunales junto a otros detenidos por su presunta vinculación en la trama de corrupción Pdvsa –Cripto.

La audiencia de presentación de Azuaje habría sido realizada en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Con Leoner Azuaje ya son 11 los detenidos que han muerto bajo custodia del Estado venezolano.

