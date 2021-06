Exigen información clara sobre las vacunas en Delta Amacuro

Varios adultos mayores que acudieron a vacunarse contra el Coronavirus en el complejo hospitalario «Dr. Luis Razetti” de Tucupita, tras haber recibido un mensaje de texto del sistema Patria, este domingo 6 de junio, no pudieron inmunizarse porque no había vacunas, relató uno de los abuelos afectados.

El gobierno de Venezuela informó haber iniciado un plan masivo de vacunación contra la COVID-19 en el que los beneficiarios son seleccionados aleatoriamente a través del sistema Patria. Llega un mensaje de texto al teléfono afiliado donde informa a la persona haber sido seleccionada para ser inmunizada. Especifican el día, la hora y el lugar donde recibirá la dosis.

Lucas Medrano, un adulto mayor de 65 años de edad de la comunidad La Guayabita, en la carretera nacional de Tucupita, relató que acudió al complejo hospitalario para recibir la vacuna contra la COVID-19, pero no pudo ser inmunizado porque no había dosis para los de la tercera edad.

Marcano recibió un mensaje de texto del sistema Patria el pasado sábado 5 de junio, donde le notificaron que debía ir al hospital Dr. “Luis Razetti” de Tucupita para recibir la vacuna contra el virus, pero no fue así. En el lugar había 150 personas, 80 eran adultos mayores.

“Yo fui ayer (el domingo 6 de junio) al hospital para ponerme la vacuna, pero cuando llego allá me dicen que no hay vacunas para los adultos mayores”, cuestionó.

El abuelo caminó una hora y media desde La Guayabita hasta La Cachapera, en el sector Paloma. Luego tomó un aventón hasta el sector Las Dos Vías y posteriormente fue a pie hasta llegar al hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita.

Una vez en el lugar, una enfermera de ese complejo sanitario les notificó que no iban a ser vacunados porque no había vacunas para los abuelos, ya que las dosis no habían arribado al Delta. “¿Cuál es la guachafita con la vacuna entonces, vale?”, cuestionó el adulto mayor.

La información que les suministró una médico a los abuelos es que la dosis para las personas de la tercera edad es la rusa. No obstante, estas no han llegado a la entidad debido al mal clima, que impedía el vuelo del avión que transportaría las vacunas Sputnik V.

Lucas Marcano instó a la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, a dar una explicación más detallada y verdadera sobre las vacunas para los adultos mayores, ya que varios abuelos no fueron vacunados el domingo 6 de junio. “Lo único que queremos saber es cuándo nos van a vacunar a los adultos mayores”, exigió Marcano.