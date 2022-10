En Las Vegas de Machiques están en riesgo por deslizamientos

Las lluvias en el territorio venezolano también han afectado a las familias de Machiques, en el estado Zulia. En el sector Las Vegas, varias familias están en riesgo de que les caiga un cerro encima.

La ciudadana Dolores Palmar declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que, debido a las lluvias, cayó en el patio de su casa un pedazo de piedra inmensa del cerro.

Manifestó que con su familia no tienen a dónde mudarse para evitar una tragedia. “No tengo para dónde mudarme. Tengo que estar pendiente cada vez que llueve”, dijo.

Pidió a las autoridades que acudan al lugar con maquinarías para evitar un deslizamiento de tierra que los deje sin hogar.

Por su parte, Alcira Báez comentó su angustia porque tiene niños que proteger. Dijo que en su casa también cayó parte de la tierra desprendida del cerro.

“Yo vivo el peligro. Tengo a mis hijos y mis nietos. Cada vez que llueve yo no duermo porque me da miedo con los niños y está lloviendo bastante. Yo no tengo para donde mudarme”, expresó.

Estas familias afirman no tener a dónde acudir. Algunos piden poder ser reubicados por parte de las autoridades locales de Machiques para evitar una tragedia.

No es el único sector de Machiques afectado

Habitantes del sector Valle del Río reportaron inundaciones en más de 70 viviendas y el desbordamiento de una cañada. Además, indicaron que hay presencia de animales rastreros lo que pone en peligro la seguridad de las familias.

La señora Dollis Caballero, vecina del sector, comentó que en la comunidad hay 75 casas en total y les entró mucha agua y hasta serpientes que vienen de la cañada que está en la esquina de su vivienda.