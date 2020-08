“¿Entonces @FAPUV, no reiniciamos clases con sueldos de 2,61$ mensuales? ¿O las bases profesorales tomamos la decisión de una vez? ¿Entonces directivas de asociaciones de profesores, van a seguir en silencio y no decir nada sobre reiniciar clases con sueldos de 2,61$?” (Twitter: @AlvaroMunoz, 24-08-2020)

“Nuestros salarios son un mero símbolo que no alcanza para nada y con ellos es imposible adquirir la canasta alimentaria…En consecuencia ningún organismo de cogobierno o un burócrata del Estado puede obligarnos a dar clases. Ninguna modalidad educativa, sea presencial o a distancia, podría sostenerse si…nuestros profesores están pasando hambre” (APUCV Informa 1110. Agosto 2020). Ver: https://bit.ly/3luZJEq

“Eso será como algo difícil esa revitalización. Para ello se requiere elecciones y cambios en una estructura y compañeros que han estado mucho tiempo en cargos, inclusive sin mayor activación en sus funciones…Duele decirlo pero la federación (FAPUV) está en muy baja vibra energética” (Miembro de la Junta Directiva de FAPUV, 26-08-2020)

Dios ilumine a los dirigentes gremiales para que tomen las decisiones acertadas, y puedan dar un paso adelante en el camino de revitalizar a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV): como factor clave.

El paradigma de dar clases bajo los esquemas tradicionales quedó en otra era. Una institución como la FAPUV requiere con urgencia renovarse completamente. Debemos afincarnos absolutamente en la política gremial universitaria que se encuentra en las bases normativas de nuestra institución, dejando a un lado la dependencia en los lineamientos de política partidista: en ese terreno está más que comprobado que no tenemos fortalezas. Pero debe existir en primera instancia la disposición favorable y sincera de los que continúan (por más de 10 años) en la cúpula de nuestra federación.

Nuestra fortaleza es el conocimiento y su aplicación en la procura de orientar la solución de los problemas nacionales. Pero para nuestro concepto no se está haciendo nada, y a cambio toda la prioridad a favor de la conflictividad política insensata y hasta irracional.

Al respecto valga remitirse a algunas misivas presentadas a FAPUV:

Desde nuestra responsabilidad es muy doloroso no poder dar una respuesta efectiva y tranquilizadora, cuando aún en la misma situación crítica o de supervivencia que en lo particular se está viviendo, cientos de personas y no solo de la universidad se acercan o se comunican por algún medio para compartir sus angustias y exponer sus inquietudes, expectativas o preocupaciones acerca de los sueldos que no alcanzan para nada, de las coberturas de salud que son insuficientes pero también impagables, de la continuidad del semestre para graduarse pronto, de la situación del país, el desenlace final, etc.

Estamos en una situación de hambre y no solamente carencia de nutrientes básicos para la sustentar la vida biológica, sino de todo aquello que favorece una vida integral y digna. Es decir, tenemos hambre de buena salud, hambre de salarios con poder adquisitivo, hambre de presupuestos justos para la operatividad académica-administrativa y fortalecimiento de la infraestructura universitaria y del país, hambre de seguridad, hambre de querer quedarse en nuestro país pero ser prácticamente expulsados… hambre de tener una buena vida pero producto de nuestro trabajo y estudio decente, etc.

Con fecha 03 de noviembre de 2017 se les hizo llegar una comunicación suscrita por un significativo número de Presidentes de Asociaciones de Profesores, donde el propósito central y el espíritu gremial-universitario que la inspiraba y que sigue vigente se afinca en la imperiosa necesidad institucional de reactivar o iniciar el proceso de elecciones en nuestra Federación. Entre las razones o premisas que siguen sustentando tal petición se exponen:

i. Nunca debemos dejar a un lado nuestra condición de docentes universitarios, y en el gremio aún más debe hacerse prevalecer.

ii. Con el propósito de reestablecer un alto grado de gobernabilidad y gobernanza a todo nivel, y siendo fiel al “Principio de Legitimidad” (de origen y ejercicio) y al “Principio de Alternancia”, que rigen a todos los cargos de elección, entre otros estrechamente relacionados como el “Principio de Legalidad” o “Primacía de la Ley”, es urgente y necesario que se cumpla con el deber establecido en la normativa vigente, de activar o reactivar todos los procesos electorales que están pendiente.

iii. De inmediata aplicación una renovación absoluta de todos los cuadros directivos y de gestión de FAPUV: es nuestra institución gremial y debemos reiniciar el proceso para fortalecerla, pero para lograrlo es fundamental renovar sus cuadros directivos y de gestión. Recordar que el poder político (régimen) le teme al poder intelectual y gremial que está representado en nuestra institución federativa.

iv. Dentro de cada una de las asociaciones existe una gran querencia gremial y espíritu universitario que no debe ponerse en duda. Pero hay que sincerar y renovar cuadros directivos en FAPUV…Nuestra política gremial parte por el deber de cumplir al pie de la letra con los estatutos y normativa de la FAPUV…

Comunicación al gremio profesoral (04-06-2018). Ver: https://bit.ly/2YIObU1

La verdad que se lamenta la postura tan débil y poco pertinente de nuestra federación ante la trágica “Emergencia Compleja Humanitaria” que nos destruye como individuos y como nación. Consiguientemente, la universidad en su conjunto y en particular nuestros colegas profesores, están esperando otro nivel de discurso y accionar gremial e institucional que sea congruente con la terrible realidad que padecemos, y además que guarden plena concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Universidades y los estatutos de FAPUV y sus asociaciones.

Nuestro desempeño gremial federativo requiere con urgencia una renovación en sus cuadros dirigentes, no debe limitarse (hoy en día a distancia y sin el quorum presencial) a i) seguir aprobando acuerdos y resoluciones que en la práctica carecen de efectividad por no ser en principio coordinadas, ii) a continuar con las mismas prácticas de conflicto muy desgastadas y además nada convincentes e irrespetadas por la mayoría, o iii) a mantener la actitud reactiva de esperar que otra federación negocie con el gobierno nuestros derechos laborales para luego criticar lo que han aprobado, y con el agravante a mi concepto, iv) de declarar paros “intermitentes” con el objetivo de reclamar el despojo de un aumento pírrico, cuando el país lo estamos perdiendo y en concreto nosotros los universitarios hemos sido vulnerados y violentados en flagrancia evidente por parte del gobierno nacional en nuestros derechos más esenciales como es la cobertura del HCM o no ser remunerados con una estructura salarial indexada y pertinente a la actual situación de poder adquisitivo negativo.

Pero al igual como lo han hecho la mayoría de ustedes, en nuestro caso hemos seguido presentado, expuesto y defendido con criterios metodológicos, innumerables propuestas como las relacionadas últimamente con la “Estructura Salarial Indexada y demás beneficios laborales en concordancia con un “Índice de Poder Adquisitivo Pertinente (IPAP)”… Ver: https://bit.ly/2D5glB1

Pero asimismo, aunque nunca he puesto en duda la inquebrantable querencia gremial universitaria que han invertido todos ustedes a favor de FAPUV, considero que ha llegado el momento de tomar decisiones como cuerpo colegiado a favor de una nueva dinámica y consolidación de nuestra institución federativa.

Por lo tanto, esperando ser secundado por ustedes, en mi carácter de presidente de la Apunet y miembro de la junta directiva de FAPUV pongo mí cargo a disposición en ambos roles gremiales, de manera de favorecer inmediatamente el inicio o reactivación de un proceso electoral que permita legitimar, actualizar y dinamizar la gestión gremial a favor de los intereses de los dignos profesores universitarios a los cuales siempre y por siempre me ha honrado pertenecer y representar.

