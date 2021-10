FVF podría sorprender con nuevo entrenador justo antes de jugar contra Chile

La Federación Venezolana de Fútbol, (FVF), podría sorprender en cuestión de horas anunciando a un nuevo director técnico para la Vinotinto.

Según el portal de noticias especializado en fútbol Red Gol, los federativos venezolanos ya tienen la decisión tomada.

El anuncio sería realizado justo antes del encuentro contra Chile. Además, el nuevo director técnico sería presentado al seleccionado nacional antes del partido.

Por lo pronto ,no hay nombres que hayan sido filtrados a la prensa deportiva. Tampoco se ha confirmado la continuidad o no de Leonardo González, quien advirtió que no seguirá como «entrenador interino» más allá del juego contra Chile.

Solo se puede mencionar algunos nombres de técnicos que fueron contactados por la FVF luego de la renuncia de Peseiro.

Entre los contactados figuran nombres como el de Richard Páez, Rafael Dudamel, Miguel Ángel Russo y Rogelio Ceni.