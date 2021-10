Gobernador de Monagas no dará respuestas a protestas por gas

El nuevo gobernador de Monagas, Cosme Arzolay, anunció que no darán respuestas a las familias que realicen protestas por la falta de gas doméstico en la entidad.

«El equipo de gobierno y de Gases Maturín no darán respuesta a la protestas por falta de gas en cualquier comunidad de la entidad, esto porque sale afectada la distribución que ya se tiene programada para los sectores», dijo el mandatario.

A juicio de Arzolay no responderán ante la anarquía como un método de presión bajo ninguna circunstancia, porque está perjudicada la programación que se tiene dentro de la empresa, «por lo que pedimos un poco de paciencia a los habitantes del estado Monagas».

Durante sus declaraciones, el gobernador de Monagas estuvo acompañado por el presidente de Gasmaca, Marcel Salazar, la Autoridad Única de Salud, Dr. Gregorio Rincones, y la Secretaria de Gobierno, María Villaroel.

«Por es vía estamos atendiendo a la población. porque tenemos suficiente gas para llevar a los hogares el estado Monagas, y estamos atendiendo a los que tienen más tiempo sin el gas doméstico», declaró Arzolay.

Aseguró que desde la nueva dirección de la empresa Gases de Maturín, se han atendido a más de 25 mil familias del estado Monagas, con las distribución de gas por bombonas.

Agregó que «ya estamos recuperando la flota primaria y secundaria para seguir trabajando para que todas las familias sean beneficiadas».

Tranca en la avenida Orinoco de Maturín

En horas de la mañana de este viernes 1 de octubre, habitantes del sector Negro Primero de la parroquia San Simón, protestaron por la falta de gas doméstico.

Delia Pérez, habitantes de este sector, manifestó que «es inaceptable todo el tiempo que tenemos sin gas doméstico, y no es posible que el gobernador de Monagas diga que si cerramos no habrá gas para nosotros, eso no es justo, esperamos una solución a nuestra problemática del gas doméstico».

Este jueves también se originó otra protesta en otro sector de la capital monaguense por la misma causa.

Por José Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias