Gobernadora del Táchira denunció discriminación en aplicación de vacunas

La Gobernadora del estado Táchira Laydi Gómez denunció la discriminación que se está registrando en contra del personal de Corposalud en 6 municipios que no ha sido vacunado contra la COVID-19.

Detalló que en el municipio Ayacucho, específicamente en el hospital de San Juan de Colón, “a los funcionarios no se les vacunó”. Similar situación ha ocurrido en el Distrito 7 que lo conforman los municipios Fernández Feo y Libertador “solo se vacunaron a los médicos integrales y hubo discriminación para el personal médico asistencial y de enfermería de este Distrito Sanitario”.

La mandataria, quien pertenece a las filas del partido opositor Acción Democrática, prosiguió en su reseña y señaló que en el hospital de La Grita “se denunció por parte de los funcionarios de salud que solo se vacunó al personal de CDI y a la delegación cubana”.

Gómez rechazó esta conducta discriminatoria que supuestamente se implementa bajo el esquema del control político y no se ejecute “una priorización del personal de salud independientemente de la adscripción gubernamental”.

Agregó que en el municipio Capacho “tenemos una denuncia un poco más fuerte todavía, el personal de salud está alegando que solo se vacunó a trabajadores del CDI y a funcionarios de la alcaldía”.

En este caso particular la gobernadora enfatizó que “si bien es cierto que toda la población tiene derecho a la inmunización no es menos cierto que los protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud le dan la exclusiva prioridad a los funcionarios de la salud, pero no (solo) a funcionarios que dependen de los entes nacionales”.

Por Jorge Labrador/Radio Fe y Alegría Noticias