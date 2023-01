Gobierno colombiano y el ELN se reunirán en Venezuela el martes

La delegación del Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tendrán a partir del próximo martes 17 de enero una “reunión extraordinaria” en Venezuela para superar el impasse por el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un cese el fuego bilateral sin haberlo acordado con esa guerrilla en la mesa de diálogo.

“La delegación del Gobierno agradece la hospitalidad de Venezuela para realizar una reunión extraordinaria con la delegación del ELN durante la semana próxima”, dice un comunicado expedido la noche de este viernes por el jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, Otty Patiño.

El documento, publicado en redes sociales por el senador Iván Cepeda que hace parte del equipo negociador del Gobierno colombiano, recuerda que el segundo ciclo de conversaciones con el ELN “empezará en México a mediados de febrero”, por lo que es necesario superar los desacuerdos.

El ELN afirmó que la negociación con el Gobierno está “en crisis”

El lunes 9 de enero esa guerrilla aseguró que la negociación de paz con el Gobierno colombiano está “en crisis” tras el anuncio del presidente Petro de un alto el fuego bilateral que esa guerrilla no reconoce porque no lo acordaron en los diálogos que se llevan a cabo en Caracas. “Como el Gobierno no cumple con los procesos de discusión de la Mesa (de negociación) y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la Mesa”, señaló el ELN en un comunicado.

Para el encuentro previsto para el martes no hay agenda, aunque estiman que el primer punto que abordarán es aclarar la situaciónpor el anuncio del jefe de Estado sobre el alto al fuego.

Igualmente, se espera que las partes ajusten los protocolos de comunicación sobre los avances de los diálogos para que no se vuelva a repetir una situación similar a la ocurrida con el anuncio que hizo el presidente Petro la noche del pasado 31 de diciembre.