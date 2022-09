Guárico: Adultos mayores protestaron por pensiones dignas

Pensionados y jubilados de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, protestaron como parte de las manifestaciones que se llevaron a cabo este jueves 22 de septiembre en todo el país. Esto con el fin de exigir pensiones dignas que cubran sus necesidades básicas.

Livia Carruido, pensionada del Ministerio de Hábitat y Vivienda, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que después de haber cumplido sus años de servicio y salir jubilada, nunca pensó vivir esta situación.

“Solamente pensar que cobramos una pensión de 130 bolívares, es que hacemos milagros para salir a comprar, sabiendo el alto costo de los precios”, expresó y agregó que con ese monto “es poco lo que podemos comprar”. “Pago la funeraria que van en aumento, pago algo que tenía fiado, pago el gas comunal y cualquiera otra cosita adicional”, dijo.

Un llamado a las autoridades

Carruido hizo un llamado a las autoridades del Estado para que aumenten las pensiones y poder disfrutar su vejez sin tantas preocupaciones económicas. “Le hago un llamado a las autoridades competentes porque nuestra calidad de vida no es buena, la alimentación no es adecuada. Si compramos algo de comer, no tenemos para comprar las medicinas, si comparamos la medicina, no tenemos para comprar los alimentos”, puntualizó.

Por su parte, Gerardo Aponte, quien trabajó durante 40 años, en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) en el estado Guárico, señaló que la pensión que recibe solo compra medio kilo de carne y otros dos productos.

“No me alcanza para nada, para medio kilo de carne un quesito y otra cosa. Cuarenta años en la PGV y quedé ganando 65 bolívares quincenal. Cuando estaba activo me alcanzaba para todo en esa época. En otra palabras, en la cuarta república. Aquí estamos sufriendo las consecuencias de este Gobierno”.

Miriam Oliveros, pensionada del sector educativo, trabaja limpiando casas para poder tener otro ingreso económico en su hogar ya que la pensión le resulta insuficiente.

“Estuve 28 años en el José Félix Ribas (escuela), cobro 130 y eso no me alcanza para nada, tengo que estar limpiando casas ajenas por ahí, para poder sobrevivir para yo comer, porque mis hijos ellos trabajan para sus hijos y yo no le puedo pedir una harina Pan para que me le dé, porque ellos tiene sus hijos también”.

Cabe destacar que durante la protesta representantes de gremios y sindicatos en la entidad respaldaron a los pensionados durante sus exigencias.