Habitantes de Maturín reclaman que el agua desapareció de las tuberías

Los residentes del sector Los Bloques, ubicado en la parroquia San Simón del municipio Maturín, exigieron a las autoridades del estado Monagas, el pronto restablecimiento del servicio de agua potable. Aseguran que son muchas familias las que están siendo afectadas por la grave situación en esta comunidad.



Los vecinos dijeron que desde el mes de diciembre están presentando estas fallas en el suministro del agua por tuberías a sus hogares, y no han recibido apoyo ante esta contingencia por parte del gobierno regional, y menos por la Alcaldía de Maturín.



Lilibeth Moya, vecina de Los Bloques, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que “ya mi esposo está enfermo de la cervical debido a que tenemos demasiadas semanas cargando agua. Nosotros vivimos aquí con unas personas mayores. Esto agota física y emocionalmente porque no nos llega agua por las tuberías. Ya ni asearse bien uno puede, y lo más estresante es que las autoridades no te dan respuesta”.



«Qué más vamos a tener que esperar para que puedan enviar el agua hasta nuestras comunidades y en especial al sector donde nosotros residimos. Tengo 78 años y todos los días tengo que estar cargando agua, para uno poder medio bañarse. Tengo toda la ropa sucia. Las autoridades deben serles claro a los habitantes del estado Monagas y decirnos qué es lo que está pasando», comentó Aida Romero, residente de Los Bloques.



Entre tanto la señora Odalis Sánchez dijo que “uno tiene que estar sentando de casa en casa para poder tener un poquito de agua. Esto no es justo. Estamos deteriorando más nuestra salud. Nunca han mandado una cisterna por aquí. Y uno sin medio tiene muchas veces que pagar para que te carguen tres botellones de agua, para cocinar y lavar”.



Estos vecinos agradecieron a las empresas privadas que están cercanas a sus edificios por proveer el vital líquido cada vez que la Planta Potabilizadora de Aguas de Monagas está paralizada, y no suministra el agua a los diferentes sectores.



Esta situación se sigue presentando en cada unas de las comunidades del centro de Maturín, las cuales dependen directamente de la potabilizadora, para poder tener el agua potable por tuberías.



Estas familias detallaron que tampoco han recibido respuestas en cuanto a la solución por el daño que sufrió la bomba sumergible de los edificios del sector Los Bloques.



Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias