Iglesias de Lechería listas para la Semana Mayor

Las iglesias podrán llenar hasta el 70% del aforo. Desde el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección la iglesia y la alcaldía coordinarán las actividades para garantizar bioseguridad de la feligresía.

El alcalde de Lechería, estado Anzoátegui, Manuel Ferreira; junto al párroco de la iglesia María Auxiliadora, presbítero Trino Sandoval; y el párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá, monseñor Carlos Viña, informaron sobre las actividades que se realizarán esta Semana Santa en el municipio Urbaneja.

Ferreira indicó que las actividades por el asueto de Semana Santa iniciarán el lunes 10 de abril hasta el 17 que es Domingo de Resurrección. Estas actividades eclesiásticas serán llevadas a cabo en las tres parroquias de Santo Domingo de Guzmán, presididas por el presbítero Domingo Marcano.

En ese sentido, también realizarán varias misas en las iglesias donde asista mayor cúmulo de feligreses. Por ejemplo, este 10 de abril, Domingo de Ramos, se llevará a cabo tres misas en los horarios de 8:00 am, 10:00 am y 6:00 pm en la iglesia María Auxiliadora. Mientras que en la parroquia Chiquinquirá las misas se oficiarán a las 8:45 am, 11:00 am y 5:00 pm.

Entretanto, Ferreira indicó que la Alcaldía estará al servicio de la iglesia en cada una de estas actividades en la Semana Mayor a fin de establecer el orden y protocolos sanitarios con los asistentes.

Adicionalmente, el Lunes Santo habrá un concierto sacro en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, mientras que el Viernes Santo será la acostumbrada visita de los Siete Templos; y el sábado y el domingo se desarrollarán misas solemnes en templos donde albergarán solo el 70% de los feligreses por medidas de bioseguridad.

Javier Guaipo | Radio Fe y Alegría Noticias