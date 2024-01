Inauguran hospital de los trabajadores en Guayana en medio de quejas y denuncias

Este miércoles 10 de enero las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) inauguraron el área de emergencia del Hospital Clínico de los Trabajadores de Guayana doctor José Gregorio Hernández.

En esta área podrían ser atendidos 30 pacientes por día y 20 por la parte de asistencia médica diaria, de acuerdo con lo detallado.

El presidente de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana, Héctor Silva, expuso que contarán con 34 médicos especialistas que están puestos a la orden de todos los trabajadores de la CVG.

Silva expresó que esta área cuenta con ocho cubículos para la atención de los pacientes.

“Hoy en día todo nuestro sistema de salud de la Corporación está integrado al sistema de salud regional y además está integrado a la atención de todos los trabajadores”, expresó.

Hospitales vacíos

En contraste, jubilados y pensionados del estado Bolívar afirmaron que para los adultos mayores afiliados a la Corporación Venezolana de Guayana no existe ningún tipo de atención médica.

El representante de los jubilados del estado Bolívar, Hugo Medina, aseveró que las autoridades no han dado mantenimiento a los centros de salud pública de la entidad.

“Pasé dos días hospitalizado con una hipertensión activa en 195/95 y no había una inyectadora, no había un yelco, no había unos rayos X, no había laboratorio. Estoy hablando del Ruiz Páez, del Uyapar y del Guaiparo y del ‘mamotreto’ este que es el Hospital de los Trabajadores”, relató.

“El llamado es a los trabajadores: no se dejen engañar. Esos operativos son pañitos de agua tibia. Nosotros tenemos un HCM de por vida y para utilizarlo en Venezuela, nosotros y nuestros familiares”, puntualizó.

Con información de Francesca Díaz | Radio Fe Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.