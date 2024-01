Inauguran primer museo de fotografía de Bolívar en honor al cronista Evelio Lucero

La magia e imponencia de una solemne Ciudad Guayana se engalanaron el pasado 19 de enero para ser expuestas a través del lente del cronista gráfico de la ciudad en la inauguración del Museo de Arte y Fotografía Evelio Lucero.

Este espacio, que abrió sus puertas en el Instituto Combinado Gonzalo Méndez de Puerto Ordaz, rinde honores a la trayectoria de Lucero, fotógrafo y caraqueño que terminó perdidamente enamorado de Guayana. Los pasillos guardan las diferentes instantáneas que le dedicó a la ciudad, así como los equipos que usó durante su trayectoria.

Esta es la segunda iniciativa de este estilo en Venezuela, siendo la primera el Museo Nacional de la Fotografía, en Caracas; sin embargo, con su característico desparpajo, Lucero aseveró que no hay ninguno similar a la oferta guayanesa.

En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, el homenajeado reconoció entre risas que llegó a Puerto Ordaz hace 60 años, sin intenciones de quedarse, y terminó embelesado con la ciudad. Asimismo, explicó que el espacio está abierto al público todos los días desde las 7:00 de la mañana hasta las 05:00 de la tarde.

“Quiero agradecer a mi gran amigo José Ramón ‘Cheo’ Rodríguez, propietario del Instituto Combinado Gonzalo Méndez, un hombre que ha dado frutos en sus alumnos que son de máxima calidad. En esta oportunidad, hace meses atrás me pidió dar una cátedra de fotografía, con unos alumnos increíbles. Seos secciones. Lo gozo y lo disfruto. Ahora me cedió un espacio de 10 metros por 18. Un espacio grande y me dijo: ‘eso es tuyo, vamos a hacer el Museo de Arte y Fotografía y va a llevar el nombre Evelio Lucero. Vamos a inmortalizar a Evelio Lucero’”, rememoró el artista.

Guayana en el ojo de Lucero

El fotógrafo ha tenido la dicha de ver el periplo y carácter de la urbe a la que llegó en 1964. Y, a pesar de que ya no es la Guayana pujante de la época, le sigue encontrando el encanto y tomándole el pulso a una ciudad que suplica un mejor porvenir.

A su vez, se exponen las diferentes cámaras y equipos del artista, quien ha evolucionado y crecido en las calles de una ciudad que, en su momento, fue sinónimo de prosperidad y ejemplo para el resto del país.

“Cheo se enfrascó en hacer algo bonito y de corazón. Se lo agradezco mucho a él. Mandó a hacer vitrinas, mesones, todos los detalles. Este viernes se inauguró el Museo de Fotografía Evelio Lucero, primero en Venezuela, aunque por ahí dicen que hay otro. No. Museo de fotografía con este estilo es el primero en Venezuela. En Caracas hay uno, pero es de fotografías únicamente, aquí hay cámaras y filmadores. Una cantidad de artículos fotográficos. Después vendrán exposiciones de fotografía”, manifestó Lucero en entrevista con este medio.

Asimismo, Lucero comentó durante la inauguración que ya había intentado en dos ocasiones crear un museo para Guayana a través de la Alcaldía de Caroní, pero entonces la iniciativa no vio la luz.

“El día de la inauguración hubo más de 400 personas. Inició a las 11:00 de la mañana y compartimos. Mucho regocijo. Participó Ernesto Urbano, Noris López… Hubo de todo. Siete niños contaron la historia de Evelio Lucero en pemón, warao, inglés… Hubo muchas actividades y brindamos con una copita de vino. Es apenas el comienzo y dará un gran fruto”, cerró Lucero.

El homenajeado estará ofreciendo recorridos guiados de lunes a viernes, ausentándose solo los fines de semana. Además, la institución exhortó a alumnos de otros planteles a visitar el lugar para deleitarse con la exposición.

