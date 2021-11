Se incendió fosa petrolera abandonada en Zulia

Un incendio de considerables proporciones se registró en la tarde de este domingo 7 de noviembre en una fosa petrolera abandonada de la estatal Pdvsa en La Costa Oriental del Lago de Maracaibo.

En el suceso no se reportaron heridos, pero sí alarmó a los vecinos en los alrededores de la zona.

En este lugar estaba instalada la antigua empresa Er Pincio, ubicada específicamente en el municipio Lagunillas del estado Zulia.

Los habitantes ubicados en los campos Alegría y Las Palmas desalojaron sus casas por la magnitud del fuego y la humareda.

Igualmente reportaron que desde las siete de la noche del domingo los sectores ubicados en los alrededores del complejo habían quedado sin servicio eléctrico. Sin embargo, se desconoce si efectivamente estaba relacionado con el siniestro.

En la noche del domingo se logró controlar el incendio por lo que ya no representaba un peligro para las comunidades vecinas. No obstante en la madrugada de este lunes todavía no se había apagado la llamarada.

Se presume que el origen del hecho es por la quema de una maleza cercana a las instalaciones que alcanzó residuos de crudo, según informó a través de Twitter el periodista Jhorman Cruz.

Campo Alegría y Las Palmas, en Lagunillas del Zulia, son los más cercanos a la humareda suscitada la tarde noche de este domingo. Vecinos temen, sin embargo, se presume que la maleza se incendió y agarró residuos de petróleo.



Con información de Noticia Al Dïa.