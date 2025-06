Investigadores de la UNET no cuentan con equipos ni recursos

El grupo de investigadores del laboratorio de Fitoquimica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) no cuentan con equipos ni recursos para trabajar en los proyectos que actualmente llevan a cabo.

La profesora Nelida González es investigadora desde 1990 en la UNET y trabaja ad honoren. Ella es química graduada en la Universidad Central de Venezuela y lleva distintas líneas de investigación importantes en química orgánica y fotoquímica.

Desde hace 35 años desarrolla sus investigaciones en la UNET y aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que actualmente hay severas deficiencias en cuanto a equipos tecnológicos. Además de esto, solamente hay cuatro investigadores en este laboratorio.

“Necesitamos el apoyo tanto de la universidad como otras instituciones”, indicó la investigadora.

Explicó que en un proyecto de caña de azúcar, “para nosotros hacer los platos de un solo uso biodegradables, necesitamos un molde a base de un aluminio especial. Lo he solicitado a Pequiven, me lo han prometido y no he recibido esa ayuda. Por tanto, si la universidad consigue quien pueda donarlo o proveerlo de alguna forma trayéndolo desde Colombia, se agradece muchísimo”, manifestó la investigadora respecto a una petición especial que necesitan para seguir con los proyectos.

También aseveró que es importante el apoyo de todos los sectores públicos y privados a los proyectos de investigación que permitan el desarrollo del agro no solo en Táchira, sino en toda Venezuela.

