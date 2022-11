Jóvenes se reencuentran por la democracia

Este sábado 19 de noviembre se llevó a cabo bajo el lema “Juntos construimos democracia” el segundo Encuentro de Constructores de Paz, edición juvenil, en Caracas, Maturín, Maracaibo, Barquisimeto y El Tigre.

Néstor Rodríguez, quien es el Coordinador Nacional de Jóvenes para una Nueva Sociedad, explicó desde el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas (donde se dieron cita más de 300 jóvenes) que esta jornada reunió dos temas: la democracia y la sinonalidad, elementos que considera importantes porque en el caso de la juventud venezolana, los muchachos no creen en la democracia.

“Nosotros queremos promover la democracia desde la sinonalidad, desde la escucha, el diálogo, el discernimiento y la interacción”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Rodríguez resaltó que esta es el segundo encuentro juvenil, pero es el primero con la modalidad presencial porque el primero se realizó totalmente virtual por la pandemia.

Foto: José Blanco

En ese sentido, resaltó que esta jornada no es solo para que se quede dentro de la Iglesia, sino que también los participantes lleven sus aprendizajes en las diversas comunidades y espacios donde hacen vida: colegios, universidades, entre otros.

“Esto es para pensar un país sinodal, para que nos podamos escuchar e incluso dialogar con lo que no estamos de acuerdo y que lo podemos escuchar y juntos podamos construir”, dijo.

El vocero comentó que si bien esta actividad ocurrió de manera simultánea en otras regiones, también se realizará en otras ciudades en las próximas semanas, aunque no precisó fechas ni lugares, solo que otras ciudades “se sumarán a la propuesta”.

“En Venezuela nadie habla de democracia”

Rodríguez aseguró que en el país “nadie habla de democracia” y es por ello que este tipo de iniciativas como el Encuentro de Constructores de Paz, edición juvenil, busca promover la cultura democrática desde todos los espacios posible del territorio venezolano.

Adicionalmente, afirmó que un 42,9% de la juventud venezolana no está inscrita en Registro Electoral. “Por allí podemos partir, lo interesante es que desde nuestras organizaciones podemos promover, porque no se puede amar lo que no se conoce”, agregó.

Foto: José Blanco

“Los jóvenes están apáticos”

Por su parte, Arturo Pulido, un joven estudiante del noveno semestre de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, quien participó en este evento, consideró que este tipo de encuentros son importantes para la generación de relevo ya que a su juicio, existe apatía de los jóvenes hacia la democracia.

“Los jóvenes están apáticos desde hace tiempo y a las nuevas generaciones les llama la atención conocer de algo que no sabían y esto es importante porque ellos pueden ser partícipes de la democracia desde su cotidianidad y mejorar sus vidas comprometidos con sus realidades”, puntualizó.