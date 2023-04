Justicia norteamericana condena a 15 años de cárcel a la “enfermera de Chávez”

Finalmente la justicia de Estados Unidos condena a Claudia Patricia Díaz Guillén conocida como la enfermera de Chávez por haber ejercido su profesión durante años de gestión del fallecido mandatario.

Este miércoles 19 de abril se conoció que Guillén fue condenada a 15 años de prisión más otros años de libertad vigilada. La sentencia fue emitida por un tribunal del estado de Florida.

El juez juez William P. Dimitrouleas, en Miami, también determinó que Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, deben devolver fondos ilegalmente apropiados que ascienden a 136 millones de dólares en bienes y efectivo. El monto sería el equivalente al desvío de fondos a través de maniobras ilegales con las que logaron desangrar las arcas del Estado venezolano.

Además, existe una tercera decisión del juez de la causa. Claudia y Alejandro deberán pagar una multa equivalente a los 75 mil dólares.

Hay que recordar que en diciembre de 2022, Díaz Guillén, «la enfermera de Chávez», fue declarada culpable de dos de los tres cargos de lavado que se le imputaban en una corte de Florida.

Su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, fue hallado culpable de los tres cargos que pesaban sobre él. Velásquez, un exmilitar, fue jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante el gobierno de Hugo Chávez.

En este caso, la Fiscalía no logró su cometido tal como lo pretendía al haber pedido cárcel no menos de 23 años para Guillén. Mientras que para Adrián, pedía no menos de 19 años y cinco meses.

