La India en Venezuela: “Venir aquí es salirse del planeta Tierra”

Este sábado 30 de septiembre promete ser histórico para los amantes de la música, en especial, la salsa, porque se apoderará de la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) al ritmo de Luis Fernando Borjas, Grupo Galé, Rey Ruiz y La India.

Los cuatro talentos ofrecieron una rueda de prensa este viernes 29 desde el Hotel Meliá, cuyo encuentro estuvo marcado por el agradecimiento hacia Venezuela. De todos, La India quien entró al salón visiblemente conmovida, se robó la escena con mucha simpatía, cercanía y gracia.

“Es una emoción muy grande, los amo. Le doy gracias a Dios y a la patrona María Lionza que quiso que nosotros llegáramos aquí a esta tierra tan importante. Dios nos dio la salud, nos dio vida y aquí estamos con ustedes, Venezuela”, expresó La India.

En ese instante, la salsera boricua se dio cuenta que uno de los presentes en la sala era el reconocido locutor y experto en el género salsero, “El Tigre” Rafael, por quien se bajó de la tarima para darle un efusivo abrazo y reconocerle su trabajo en la radio durante tantos años.

Acto seguido, La India agregó en sus primeras declaraciones que el pueblo venezolano es muy especial. “Yo venía aquí cuando era carajita (risas en todo el salón) e iba a Sábado Sensacional y me sentía venezolana, pues decía ‘chamo, chama’. Aquí aprendí palabras bonitas, palabras fuertes, pero me gustaban más las fuertes (nuevamente provocó risas)”.

Foto: Lenys Martínez

Los venezolanos tienen algo especial

La voz de Ese hombre aseguró que los venezolanos tenemos algo especial que nos diferencia de otros latinos. “Tienen su propia cultura, alimento, música, todo lo que ustedes hacen para mí es lo máximo. Me siento orgullosa de estar aquí, mi gente”, dijo.

Por su parte, el salsero cubano Rey Ruiz, quien marcó una generación con sus temas No me acostumbro, Mi media mitad, Luna negra, entre otras, también expresó que está muy contento de regresar al país y suscribió lo dicho por su colega. “Mañana sé que va a ser fenomenal compartir con estas fuerzas culturales de mucho arraigo y privilegio”, comentó.

Entretanto, el colombiano Diego Galé, líder del Grupo Galé, indicó que para ellos Venezuela no solo es importante dentro del mismo territorio venezolano, sino en cualquier parte, porque hay venezolanos en otras latitudes. “Les agradecemos por apoyarnos. ¡Qué viva la salsa!”.

Oscar D’ León es un gran ejemplo para los salseros

Durante la rueda de prensa no dejaron de mencionar a otras figuras que son y han sido ejemplos en la salsa, entre esos, Celia Cruz y Oscar D’ León. Con respecto a “El sonero del mundo”, la vocalista de Me cansé de ser la otra expresó que lo admira mucho y piensa que Oscar “es de otro planeta” porque nunca se cansa. “Su voz está mejor que nunca, es una persona humilde, sencillo y por eso la gente lo ama… ¡y es de Venezuela!”, dijo.

Posteriormente, Diego Galé recordó al percusionista venezolano Robert Vilera, y pidió un aplauso para él. Vilera falleció el 11 de noviembre de 2022 tras sufrir complicaciones en su salud.

La ronda de preguntas inició con “El Tigre” Rafael, quien en tono jocoso le preguntó a La India si seguía fumando tabacos y ella, en son de broma, dijo que se podía meter en problemas si fumaba en el hotel.

“Anoche me trajeron unos puritos. Me siento tan feliz de verte, tú siempre has trabajado, nunca abandonaste esa línea de la radio aquí en Venezuela. Eres una leyenda viviente”, agregó y pidió aplausos para él.

Foto: Lenys Martínez

La salsa y el reguetón

Otra de las interrogantes estuvo dirigida sobre el auge de la música urbana y la permanencia de la salsa. Ante esto, La India volvió a tomar la batuta para responder y aseguró que así como está de moda la música urbana, hace unos años ocurrió con la bachata, entre otros géneros musicales y es el momento de esta juventud porque les gusta el perreo.

“La juventud se va a la disco, gozan. Hay que darles su tiempo porque están pasando su etapa y mañana ellos se van a sentir como nosotros estamos hoy aquí. Yo lo veo bien, no lo critico porque a mí me criticaban mucho cuando empecé. Tenemos que celebrar la vida y apoyar cada cosa que pase en nuestros países con la juventud porque ellos son el futuro, pero tenemos que hacer que no se olviden de la salsa”.

Ante esto, su colega Rey Ruiz agregó: “Ella lo dijo todo y no hay nada más que decir (risas). La música es cíclica y la que hacemos nosotros tuvo su apogeo durante muchísimo tiempo, luego vino el merengue, la bachata, la urbana. La música es cíclica y vuelve como las modas”, reiteró.

Foto: Lenys Martínez

“Celia será eternamente nuestra reina”

Durante el encuentro con la prensa, a La India le resaltaron en varias oportunidades que es la heredera de Celia Cruz, pero piensa que no es así, pues para ella, “Celia fue muy grande, sigo el legado porque soy mujer, pero Celia será eternamente nuestra reina y las demás mujeres tenemos que desarrollar nuestro propio talento para ser original”.

Confesó que llora mucho y que tiene lágrimas en sus cuerdas vocales porque lograr cantar con sentimiento y recordó que el astro mexicano Juan Gabriel también cantaba con sentimiento. “Él amaba a Venezuela porque ustedes son especiales. Venir aquí es salirse del planeta Tierra y aterrizar en la luna. Ustedes tienen una cosa increíble. ¡Qué gente tan bella son ustedes!”, expresó.

“A través de Venezuela me di a conocer mundialmente”

La intérprete de Qué ganas de no verte nunca más indicó que tiene listo su repertorio de canciones para el concierto, por supuesto, las más exitosas que impulsaron su carrera porque “a través de Venezuela me di a conocer mundialmente. No sabía lo que iba a pasar conmigo, ustedes me amaban. Me gané a este pueblo y gracias por no olvidarme”, dijo nuevamente conmovida.

Asegura que es una mujer más madura

-Uno de tus discos más exitosos, Dicen que soy, está próximo a cumplir 30 años. ¿Cómo se define actualmente La India?

“Soy una doña (risas). Tengo una niña dentro de mí que a veces me metía en problemas, pero con la edad que tengo pienso más para no meter la pata. Antes me metía me problemas. En un show de Maite (Delgado) dije que me daba arrechera (desató las risas a granel) y me dijeron: ‘¡Eso no se dice aquí!’ (risas). Aprendí a hablar como ustedes, pero ahora me veo más consciente, ya tengo 54 años y no 21. Me ha ayudado mucho la madurez”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Partiendo de ese disco que la catapultó a la fama con letras fuertes hacia los hombres, La India comentó que al principio de su carrera se le hizo difícil y tuvo “que aprender a meter coñazos (risas)”, pero que eso la impulsó a no desmayar cuando otros salseros no creían en ella. “Voy a brillar cada vez que me monte en esa tarima, no voy a vender sexo sino mi voz”, expresó.

A su juicio, debe existir más apoyo hacia las mujeres que cantan salsa y que ellas mismas se superen. “Hay muchas mujeres talentosas en la salsa. Puede que salga una próxima Celia, India o La Lupe, quien venía aquí en los sesenta, era bien sexy y no dejaba de cantar su música”, apuntó y añadió que todas las mujeres deben luchar y que si se caen, deben levantarse. “Hay que seguir pa’ lante”.

La India dice que es fanática de la gaita

Un poco antes de finalizar el encuentro con los medios, la voz de Mi mayor venganza confesó que es fanática de la gaita. “Me gustaría cantarla alguna vez con un cantante talentoso como tú (a Luis Fernando Borjas), esa gaita tan sabrosa del país”, a lo que Borjas la invitó a grabar con él y aprovechó la ocasión para interpretar un extracto de Aquel zuliano de Ricardo Cepeda.

Finalmente, la rueda de prensa terminó con una breve interpretación de Si te preguntan de Rey Ruiz junto a una orquesta que estuvo presente en el salón, la cual también dio la bienvenida a los salseros.

La cita será esta noche, 30 de septiembre, bajo la producción de CPProducciones en la terraza del CCCT, un espectáculo que marca el inicio de los shows que están previstos para el último trimestre de este 2023.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.