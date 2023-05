La Isla Divina de Gloria Trevi arrasó en el CCCT

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz trajo su Isla Divina (su décimo tercer álbum) que le da título al tour que inició hace más de un año en el Auditorio Nacional de su natal México. El concepto de esta novena gira de Trevi era escapar de la angustia que tenía el mundo por la pandemia: irse a un lugar mágico con alegría.

Con Isla Divina, la diva mexicana de 55 años de edad, ha recorrido al menos unas 83 ciudades de 10 países. Y Venezuela no podía quedarse atrás. La cita ya tenía fecha: sábado 27 de mayo en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

La lluvia se hizo presente durante más de una hora

El espectáculo comenzó a las 8:33 pm con la participación de la cantante zuliana Morella, quien interpretó el tema Evidencias, pero la lluvia amenazó con llegar y al cabo de unos minutos el fuerte aguacero hizo de las suyas en la terraza del CCCT.

Un gran grueso del público logró guarecerse bajo la zona techada de la terraza durante más de una hora. La lluvia no dejó que desaparecieran los ánimos y los ruegos estuvieron enfocados en que dejara de llover para poder ver el show de Gloria Trevi.

Y sí. La lluvia cesó para dar paso en el imponente escenario un conteo del tiempo en la pantalla central que señalaba que Gloria estaba a punto de salir. ¡La mesa estaba servida!

A las 10:18 pm salió la diva mexicana a escena bajo el ritmo de ¿Qué hago aquí? Y desató la locura y el frenesí entre todos sus seguidores que se entregaron de principio a fin en cada tema, en cada palabra que dijo Gloria, quien demostró ser bastante locuaz, cercana y sin titubeos para expresar su sentir.

Foto: Lenys Martínez

La estrella mexicana presentó un show extraordinario, de primera línea. Hay que decirlo. Isla Divina tuvo un excelente sonido, juego de luces, coreografías, bailes, efectos 3D, repertorio y un cambio de vestuario en al menos unas 10 ocasiones. Cada cambio de ropa estuvo acorde con la canción que le tocaba interpretar. Todo bajo una perfecta sincronización.

Foto: Lenys Martínez

“Con toda nuestra soberbia creíamos que era imposible que algo nos sucediera, pero el mundo se detuvo y quedamos divididos (en relación a la pandemia). Se acabaron los conciertos, las fiestas, inclusive, aquellos amores que parecían eternos se convirtieron en extraños y hasta en enemigos”, fueron sus primeras palabras al público para luego dar paso a El recuento de los daños y, posteriormente, No querías lastimarme.

Regresó a Venezuela ocho años después

Pasaron ocho años luego de su último concierto en el país. Ocurrió en el mismo lugar el 29 de mayo de 2015. “Han pasado ocho años y una pandemia. Si no hacemos conciencia de las cagadas que hemos hecho como humanidad, no llegaremos ese lugar maravilloso que deseamos llegar. Prendemos la televisión y vemos noticias de feminicidios, de homofobia, de racismo, clasismo, e corrupción, injusticias que nos rompen el corazón y gritamos no, no, no”, expresó y dio paso al tema Nos volvimos locos.

Por momentos, Gloria se quedó impávida ante las expresiones de “¡Te amo!” a todo pulmón por parte de sus fanáticos. Uno de ellos le lanzó un oso de peluche, el cual ella agarró y abrazó con cariño y el público gritaba incesantemente: “¡No estás sola!”, a lo que Gloria respondió: “¡Tú tampoco estás sola, Venezuela!”, expresión que arrancó mucho más gritos y aplausos.

Le siguieron Dr. Psiquiatra, Me tienes a mí, Soñando (con una escenografía de ella sobre un barco), y luego la pantalla central mostró una maleta donde entraba y salían cosas. En ese instante, Gloria expresó que en esa maleta había que llevarse las cosas más importantes a la Isla Divina: comida, bebida, las mascotas y a los familiares (excepto a los que son chismosos).

También cantó Con los ojos cerrados, Gloria, la no menos favorita Pelo suelto (uno de sus grandes éxitos de 1991), así como también 5 minutos, Vestida de azúcar, Diosa de la noche, Cómo pedirte perdón, Él se equivocó, El favor de la soledad, entre otros temas.

Video: Lenys Martínez

“Si nos caemos, tenemos que levantarnos”

Gloria no paró de hablar entre canción y canción. En una de sus intervenciones resaltó que si nos caemos, tenemos que levantarnos. “Uno se pone de pie, muchas veces nos vamos a caer, nos van a tirar y el día que estemos ahí mordiendo el lodo te acordarás de esta noche. Te vas a acordar de que los que te odian te están mirando, pero lo más importante es que esas personas son las que te aman. ¿Rendirnos? ¡Jamás! (gritó), expresó ante el público en su emoción más elevada porque se sabía cuál el próximo tema a cantar.

“¡Venezuela… a ti, al igual que mí… todos me miran!” y su voz comenzó a entonar: tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies, me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver…y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella, tema que marcó el falso final un poco después de la medianoche en un espectáculo en donde reinó el color, así como también la entrega de todos y las emociones.

Pero el público pedía otra canción y Gloria los complació tras su regreso al escenario para despedirse definitivamente con Mañana en un show que duró un poco más de dos horas.

