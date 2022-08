La Red de DDHH del estado Zulia celebra 5 años de fundada

Este sábado 6 de agosto se llevó a cabo la celebración del 5to aniversario de la Red de Derechos Humanos del estado Zulia (Redhez), en la ciudad de Maracaibo. La jornada estuvo integrada por 17 organizaciones, invitados especiales y la cobertura por parte del equipo de Radio Fe y Alegría Noticias.

La jornada, pese a la lluvia, estuvo amenizada desde las 5:00 pm con música, pinturas en vivo, arte, poesía, y charlas informativas de todas las ONG que se dieron cita: Hearts On Venezuela, Proyecto Mujeres Okay no, La Papelera Tiene Hambre, Rehabilitarte, Transparencia Venezuela, Aula Abierta Venezuela, Comisión para los Derechos Humanos del Edo. Zulia (Codhez), Fundación Mulier, MedioSur, Ciudadanía Diversa (Ciudiver), Espacio Público, Ciclovías Maracaibo y Fundación El Zulia Recicla.

El coordinador comunitario de La papelera tiene hambre, el activista Antonio Soto, contó que han atravesado por diferentes situaciones en este tiempo.

“Hemos podido seguir trabajando en conjunto a través de talleres. No solo para los activistas, sino también hacia las mismas comunidades, acerca del empoderamiento a la mujer”, dijo.

Agregó que también durante este lapso pudieron acercarse a los pueblos indígenas dictando charlas a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Todos relacionados con la seguridad alimentaria, higiene y educación ambiental.

Una de las organizaciones presentes en la actividad, Codhez, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que “esto es lo necesita el Zulia. Espacios y ambientes que nos permitan salir a la rutina, compartir en familia y que además se den cuenta lo que Redhez hace para la sociedad” explicó Lorena Arcaya, coordinadora de defensa de la organización.

Adicionalmente a las actividades culturales, también se realizó un rally por “las vías seguras” de la ciudad. En esta jornada participaron 45 pedalistas con el apoyo de Maracaibo sobre ruedas y Ciclovías.