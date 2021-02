Lanzan 24 misiles sobre base militar norteamericana en Irak

Un mortífero ataque con misiles se registró el lunes por noche en una base militar estadounidense ubicado la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, en Irak.

Tres cohetes impactaron en el interior de la base militar y uno cayó en un aeropuerto civil cercano. Otro impactó en una zona residencial, según informaron varias agencias de noticias internacionales.

De acuerdo con Euronews, la acción fue ejecutada por los llamados “guardianes de la sangre”, un grupo militar Chií como una venganza por los líderes martirizados.

Este mismo grupo habría asegurado que en el ataque se usaron un total de 24 misiles. Además se atribuyen un ataque a un convoy militar de Estados Unidos registrado en agosto de 2020 y no descartan realizar más.

Según el portal de noticias DW, un civil resultó muerto y varios fueron heridos, entre ellos, un soldado estadounidense.

Posteriormente, la coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir al Estado Islámico en Irak informó que un soldado estadounidense resultó herido y un contratista murió durante el ataque.

Otros cinco contratistas y un soldado estadounidense fueron heridos por el impacto de “fuego indirecto”.

