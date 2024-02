Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, alertó que de cara a la próxima elección presidencial debe ser el Consejo Nacional Electoral el que anuncie la fecha de las elecciones presidenciales y el cronograma de todas las actividades programadas para el proceso electoral y así mismo, deberían realizarse en las fechas previamente acordada en las negociaciones.

“En octubre del año pasado se firmó un Acuerdo de Entendimiento Nacional entre representantes del Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria donde se firmaron los pasos para que haya una elección creíble y una de la disposición claramente con toda nitidez es que la fecha de las elecciones debería realizarse en el segundo semestre de este año a partir del mes de julio, esto debería ser en el último trimestre”, dijo en el programa Punto y Seguimos por Radio Fe y Alegría Noticias.

Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró que “al paso que vamos, las elecciones pueden ser en marzo». Mientras que, el presidente de Hinterlaces, Óscar Schémel, afirmó que las elecciones presidenciales se celebrarán en mayo, como una respuesta estratégica ante la restitución de las sanciones al país.

Antes, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunció en plena sesión del martes 29 de enero que se convocaba a diferentes sectores del país desde el lunes 5 de febrero para diseñar el cronograma electoral.

Moción que también apoyó el presidente Nicolás Maduro en la instalación de apertura del nueño año judicial. El mandatario señaló que “tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos y la AN es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la AN y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de la AN para establecer el cronograma electoral, por ahora este año”.

Al respecto, Lander señaló que si eso ocurre no es una buena señal porque significa que los acuerdos que se firmaron en Barbados no se están respetando y que, por lo tanto, generaría desconfianza del proceso electoral.

En ese sentido, Lander recordó que la actual ley no precisa el tiempo con el cual debe ser convocado un proceso electoral, “lo cual le da discrecionalidad plena y total al CNE para que fije la fecha que mejor le parezca y eso genera problemas”, afirmó. Esto, a diferencia de la ley anterior que establecía que el CNE debe anunciar con seis meses de antelación la fecha de las elecciones.

