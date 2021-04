Maduro ordenó reforzar controles epidemiológicos en la frontera con Colombia

El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro ordenó este domingo 4 de abril reforzar los controles epidemiológicos en los puntos fronterizos entre Venezuela y Colombia porque a su juicio «hay un repunte brutal» de casos de COVID-19 en el vecino país, cuestión que pudiera afectar nuevamente al nuestro.

En su alocución dominical, en la cual anunciaba la extensión de la cuarentena radical durante esta semana que inicia debido a un importante brote de casos positivos, el mandatario dijo textualmente que «he dado la instrucción de reforzar los controles fronterizos y los cuidados epidemiológicos en la frontera con Colombia porque hay un repunte brutal y no han querido hablarle claro y decirle la verdad al pueblo de Colombia, como en el mundo entero, pero en Colombia es mayor».

Aseguró que en Colombia la situación del Coronavirus no ha mejorado sino que por el contrario se ha vuelto peor con el pasar del tiempo. «Ha golpeado de manera inclemente al pueblo de Colombia, el pueblo de Colombia está huérfano, no tiene servicio de salud, no tiene un Gobierno que lo acompañe, no tiene una mano amiga, no tiene un médico que llegue a su casa, no tiene un apoyo, una protección».

Y justamente este domingo el presidente colombiano Iván Duque anuncia nuevas medidas para abordar la tercera ola de la COVID-19 en su país. Las nuevas restricciones de movilidad de 6 de la tarde a 5 de la madrugada comenzaron a aplicarse desde este lunes 5 de abril y se extenderán hasta el próximo 19 de abril.

Vale recordar que a principios del mes de marzo el gobierno de Colombia anunció que prorrogaba el cierre de sus fronteras con Venezuela y otros países hasta el 1 de junio para evitar mayores riesgos de contagios por COVID-19.

Hasta la fecha Colombia registra más de 2 millones 400 mil casos y y 63.932 fallecidos. Números que compara el presidente Maduro con los datos oficiales de su gobierno y por esa razón asevera que los medios internacionales, como «The New York Times y el Miami Herald todos esos periódicos están al servicio de una campaña permanente contra Venezuela, contra nuestra revolución, no son capaces de reconocer ningún avance, ningún logro, menos ningún éxito en la lucha que hemos tenido contra la pandemia».

En otro tema, sobre el conflicto armado interno que se desarrolla en la frontera de Apure con Arauca, el gobernante sostiene la tesis de que los insurgentes, a quienes llama terroristas, que se han enfrentado a la Fuerza Armada Nacional «se visten de guerrilleros para aprovechar las rutas del narcotráfico».

Desde el pasado domingo 21 de marzo se escenifican combates entre militares venezolanos y grupos de irregulares en localidades de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez del estado Apure.

Por lo pronto, el balance oficial refleja 6 efectivos de la FANB muertos, 9 civiles fallecidos, entre ellos 4 miembros de una familia que funcionarios de seguridad mostraron como «terroristas», versión que negaron pobladores de La Victoria que les conocían, tres instalaciones públicas destruidas y más de 6 mil desplazados hacia la población de Arauquita.

Este domingo 4 de abril el mandatario venezolano anunció que su canciller Jorge Arreaza le solicitará a la ONU ayuda para desactivar minas antipersonales que según la información que manejan dejaron en territorio venezolano los irregulares alentados, según lo afirma, por el gobierno y ejército colombiano.