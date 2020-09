Mérida registró más de 100 víctimas por violencia en seis meses

Durante el primer semestre del año, Mérida registró 130 víctimas en hechos de violencia, según el reporte del Observatorio Venezolano de Violencia.

El coordinador para Mérida de la organización, Gustavo Páez, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que la zona panamericana, especialmente el municipio Alberto Adriani y la zona metropolitana, son las localidades que más reportan situaciones que involucran hechos violentos. Entre ellos que destacan homicidios, secuestros, violaciones, robos, lesiones, robos con lesiones, extorsión, amenazas de muerte y otros.

Según Páez son los delitos homicidios, las lesiones y los robo tienen los mayores datos porcentuales en la entidad con 40,8%, 23,1% y 10%, respectivamente.

El vocero del Observatorio precisó que 46,9% de los hechos ocurrieron en la zona panamericana, región del estado que limita con el extremo noreste del estado Táchira y con parte de la zona sur del estado Zulia.

El representante del Observatorio en Mérida agregó que el Área Metropolitana de Mérida se ubica en segundo lugar, concentrando el 38,5 por ciento del total de sucesos de violencia interpersonal registrados durante el período estudiado.

“En conjunto, estas dos regiones acumulan el 73,9% de los delitos de violencia interpersonal asentados entre enero y julio. Esto, a su vez, en parte encuentra su explicación en que en estas áreas, en promedio, acontecen más del 80% del total de los hechos violentos registrados. En suma, son las zonas más pobladas, las cuales en conjunto concentran más del 82% de la población de la entidad andina”, explicó Páez.

Las zonas, en teoría, menos violentas son páramo merideño, donde se localizan los municipios Rangel, Miranda, Pueblo Llano y Cardenal Quintero; mientras que en los Pueblos del Sur, conformado por los municipios Aricagua, Arzobispo Chacón, Guaraque y Padre Noguera no se reportaron hechos violentos. Sin embargo, acotó Páez, no se descartan incidencias que no son documentadas.

El reporte se generó a través de la revisión de las publicaciones de los medios de comunicación y el balance que entregan los cuerpos policiales.