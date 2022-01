MOVER: recolección de firmas para revocatorio «es nula»

El integrante a nivel nacional del Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio (MOVER) Yandir Loggiodice detalló que la información que maneja es que la participación en la recolección de las firmas de este 26 de enero «es nula».

Destacó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que hay puntos en el estado Monagas, por ejemplo, que no han sido instalados, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó en su Twitter que estaban instaladas el 100% de los centros de recolección de firmas en todo el país.

CNE informa: 100% de los centros de recepción de Manifestación de Voluntad por el referendo revocatorio se encuentran abiertos.#CNE #Venezuela — cneesvenezuela (@cneesvzla) January 26, 2022

Loggiodice dijo que inclusive en localidades como El Nula, municipio Páez en el estado Apure, no están funcionando los puntos al 100%.

También resaltó la permanencia de funcionarios militares y milicianos,a pesar de no estar funcionando los puntos de recolección.

“En general, este fraude quedó en evidencia, el pueblo venezolano no cayó en la trampa, no pisó el peine y no acudió a este fraude electoral”, manifestó.

De igual forma, expresó que MOVER se encuentra monitoreando los puntos de recolección ubicados en diferentes lugares del país y confirman que «es inexistente la asistencia del ciudadano».

El dirigente político enfatizó que siguen solicitando la rectificación del CNE y realizar un cronograma viable que le permita a los venezolanos acudir masivamente a obtener su derecho.

Por su parte, César Pérez Vivas, también de MOVER, manifestó en la mañana de este miércoles que las limitaciones de centros y tiempo para la recolección de firmas son parte de una «burda patraña» para no permitir la expresión popular.

Algunos portales a través de Twitter muestran cómo se encuentran diferentes puntos en el país.

🇻🇪🗳️ Recolección de firmas para el revocatorio 2016 vs recolección de firmas para el #Revocatorio 2022. Sencillamente el pueblo se cansó y no confía en el CNE, ni en ninguno de los políticos de ningún bando y no es que maduro sea de pinga solo que no hay condiciones.



✍️@KediVzla pic.twitter.com/K7k0OWznZj — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) January 26, 2022

#Revocatorio En la Plaza del BCV también hay un punto. En los últimos cinco minutos solo una persona se ha acercado a manifestar su apoyo por el referendo. Funcionarios del CNE dicen que el proceso marcha con normalidad. | Via @HectorAntolinez pic.twitter.com/kBomt9uaz9 — Crónica.Uno (@CronicaUno) January 26, 2022